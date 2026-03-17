La Juventus prepara una 'bomba' para este verano: ya hay negociaciones en curso por Greenwood

La Juventus avanza en las negociaciones con Mason Greenwood para reforzar su ataque de cara al próximo mercado de verano

La Juventus apunta a reforzar su ataque con el delantero inglés Mason Greenwood, actualmente en el Olympique de Marsella. La Vecchia Signora busca dar un salto de calidad tras una temporada irregular y Greenwood se perfila como una pieza clave para revitalizar el proyecto de Luciano Spalletti.

Greenwood brilla en Francia

El atacante inglés está protagonizando una temporada excepcional en la Ligue 1. Con 15 goles y 4 asistencias hasta el momento, Greenwood se ha consolidado como uno de los máximos artilleros del Olympique de Marsella, tras su paso previo por el Getafe, donde también destacó con 10 tantos. Su rendimiento ha despertado el interés de varios clubes europeos, pero la Juventus parece contar con ventaja gracias a su prestigio y a la posibilidad de ofrecer un proyecto atractivo.

Tras superar momentos complicados en su carrera en Inglaterra, Greenwood ha encontrado en Marsella un lugar para relanzar su trayectoria y demostrar todo su potencial. Sus habilidades en el regate, disparo con ambas piernas y capacidad goleadora lo convierten en un futbolista muy codiciado, y su edad, 24 años, asegura todavía margen de crecimiento.

Negociaciones en marcha

Según informes de medios italianos, Juventus ya ha iniciado conversaciones con el Olympique de Marsella para intentar cerrar el fichaje de Greenwood. El club bianconeri considera que podría ser un refuerzo estratégico para acompañar a Kenan Yildiz en el ataque y mejorar la capacidad goleadora del equipo.

El precio estimado rondaría los 50 millones de euros, una cifra que, de incluirse jugadores como Jonathan David o Eldon Zhegrova, podría reducirse gracias a las buenas relaciones entre ambos clubes. La intención es que Greenwood aporte tanto goles como creatividad, consolidándose como un jugador determinante desde el primer momento.

Un salto estratégico para la Juventus

La llegada de Greenwood encajaría en la estrategia juventina de combinar talento joven con capacidad inmediata de impacto. La directiva busca reforzar la plantilla para mantener la competitividad en la Serie A y dar un paso adelante en competiciones europeas.

El delantero inglés ha disputado más de 38 partidos en la temporada con el Olympique de Marsella, superando los 3.000 minutos de juego, con 25 goles y 8 asistencias en todas las competiciones. Su incorporación representaría una apuesta por reforzar el ataque y asegurar una dupla efectiva junto a Yildiz en la parcela ofensiva.

Verano decisivo para la Vecchia Signora

El próximo mercado de verano será crucial para Juventus, y Greenwood podría convertirse en la adquisición más destacada de la ventana de fichajes. Su talento, rendimiento y proyección lo colocan como una pieza que no solo resolvería necesidades inmediatas, sino que también aportaría un valor estratégico a largo plazo. La expectativa es alta y las negociaciones continuarán hasta concretar su incorporación.

Con este movimiento, la Juve busca recuperar protagonismo en Italia y Europa, apuntalando un ataque renovado que combine juventud, experiencia y capacidad de gol.