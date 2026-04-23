João Félix renace: cifras de crack y mirada puesta en el Mundial

João Félix recupera su mejor versión en el Al-Nassr y se postula como pieza clave para el Mundial 2026

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, João Félix vuelve a ser protagonista en el panorama internacional. El atacante luso ha encontrado en el Al-Nassr el escenario ideal para relanzar su carrera, dejando atrás años marcados por la irregularidad y las dudas.

Su rendimiento actual no solo sorprende, sino que confirma un auténtico renacer futbolístico en una liga que cada vez gana más relevancia.

Números de estrella mundial

Las cifras del delantero esta temporada son impactantes: suma 22 goles y 16 asistencias en 40 partidos, registros que representan el mejor curso de toda su trayectoria profesional. Unos datos que superan incluso los logrados en su etapa en el Benfica, donde comenzó a llamar la atención del fútbol europeo.

Este rendimiento contrasta con su paso por clubes como el Atlético de Madrid, el Chelsea o el Milan, donde nunca logró consolidarse. Ahora, con 38 participaciones directas en gol, el portugués vuelve a mostrar su mejor versión.

La clave: su posición natural

Uno de los factores determinantes en esta mejora ha sido su ubicación en el campo. Bajo la dirección de Jorge Jesús, Félix ha recuperado su rol como mediapunta, una posición en la que se siente más cómodo y donde puede explotar su creatividad.

El propio jugador lo reconoció: “Hacía tiempo que no jugaba en mi sitio”, destacando la importancia de sentirse liberado y con protagonismo en el juego ofensivo.

Confianza total del técnico

Jorge Jesús no ha escatimado elogios hacia su futbolista, resaltando tanto su trabajo individual como la conexión colectiva del equipo. Para el técnico, el rendimiento de Félix no es casualidad, sino el resultado de disciplina, confianza y una estructura que potencia sus cualidades.

En este contexto, el portugués comparte vestuario con figuras como Cristiano Ronaldo, lo que añade experiencia y competitividad al entorno.

Un papel clave con Portugal

El crecimiento de João Félix también ha llamado la atención de Roberto Martínez, seleccionador de Portugal. De cara al Mundial, el técnico considera que el atacante puede desempeñar un rol fundamental como generador de juego y pieza clave en el sistema ofensivo.

Martínez ha destacado su evolución reciente, subrayando que ahora cuenta con continuidad, confianza y un entorno donde puede asumir responsabilidades.

De promesa a realidad

Tras años en los que su talento aparecía solo a destellos, João Félix parece haber encontrado por fin la estabilidad necesaria para consolidarse. Su etapa en Arabia ha cambiado la narrativa: de ser una apuesta cuestionada, ha pasado a convertirse en un ejemplo de resiliencia y reinvención.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el portugués llega en su mejor momento. Y todo apunta a que puede ser uno de los nombres propios del torneo si mantiene este nivel.