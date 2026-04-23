Un gol de Haaland basta para devolver el liderato al Manchester City

El Manchester City recupera el liderato tras un triunfo ajustado y con más sufrimiento del esperado

Haaland le da la victoria al City y vuelve a ponerse líderImago

El Manchester City regresó al liderato de la Premier League tras una victoria ajustada, trabajada y lejos de su mejor versión. El equipo dirigido por Pep Guardiola se impuso por la mínima en un duelo tenso, donde la falta de acierto evitó una victoria más cómoda.

El tanto tempranero de Erling Haaland fue suficiente para decidir el partido, pero el desarrollo dejó claro que el City tuvo que pelear hasta el final.

Un gol rápido que marcó el rumbo

El encuentro comenzó con intensidad y pronto se rompió. Apenas en los primeros minutos, Haaland aprovechó una transición rápida para superar a la defensa rival y definir con calidad. Ese gol tempranero condicionó el choque, permitiendo al City asumir el control del balón.

A partir de ahí, los visitantes dominaron con claridad, imponiendo su estilo basado en la posesión, la presión alta y la circulación constante. Sin embargo, la superioridad no se tradujo en más goles.

Dominio sin recompensa

El City generó numerosas ocasiones, pero se encontró con un inspirado Martin Dubravka, que sostuvo a su equipo con intervenciones decisivas. Disparos de Haaland, Bernardo Silva o incluso jóvenes como O’Reilly fueron neutralizados una y otra vez.

La falta de precisión se convirtió en el gran problema. Pese a acumular más de 25 remates, el equipo no logró ampliar la ventaja. Incluso Haaland llegó a estrellar un balón en el poste, reflejando la frustración ofensiva.

Guardiola, visiblemente molesto

Desde la banda, Guardiola no ocultó su enfado ante la falta de eficacia. El técnico mostró gestos de desesperación, consciente de que el partido podía complicarse en cualquier momento.

El equipo, aunque dominante, se mostró impreciso en los últimos metros. La ausencia de contundencia dejó el marcador abierto hasta el final, aumentando la tensión en cada jugada.

Resistencia y descenso del rival

El Burnley FC, consciente de lo que estaba en juego, compitió con intensidad. A pesar de verse superado en muchos tramos, resistió con orden e incluso generó algunas oportunidades aisladas.

Sin embargo, la derrota tuvo consecuencias inmediatas: el equipo certificó su descenso a la Championship. Un desenlace doloroso tras una temporada complicada, en la que no logró mantener la categoría.

Un final lleno de incertidumbre

El tramo final del partido estuvo marcado por la incertidumbre. El City no cerraba el encuentro y el rival mantenía la esperanza. Incluso en los últimos minutos, el portero Dubravka se sumó al ataque en una acción desesperada.

A pesar de ello, el marcador no se movió. El City logró sostener la ventaja y asegurar tres puntos fundamentales en la lucha por el título.

Igualdad máxima en la pelea por la liga

Con este triunfo, el Manchester City iguala en puntos al Arsenal FC, manteniendo una lucha cerrada por el campeonato. La diferencia de goles y el número de tantos anotados marcan la diferencia en una carrera que promete emoción hasta el final.

El equipo de Guardiola sigue firme en su objetivo, aunque este partido dejó claro que incluso los favoritos deben sufrir cuando la efectividad no acompaña.