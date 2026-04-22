El Tottenham busca un psicólogo y lanza una oferta de trabajo ante el crítico momento en la Premier League

El conjunto de Roberto de Zerbi se encuentra en puestos de descensos a falta de cinco jornadas para el final de temporada, lo que ha hecho que la entidad recurra a la figura de un psicólogo para ayudar a la plantilla

El Tottenham no vive su mejor momento de la temporada. A la eliminación en UEFA Champions League del pasado mes de marzo se le suma la crisis de resultados en la Premier League. Los de Roberto de Zerbi se encuentran en la decimo octava posición con 31 puntos, lo que ha provocado a la entidad a recurrir a una solución de urgencia.

En este sentido, el Tottenham ha publicado una oferta de trabajo en la que explica que busca un psicólogo para incorporar al equipo de Roberto de Zerbi. La mala situación que atraviesa el equipo en estos momentos ha llevado al club inglés a tomar una decisión que puede ser determinante para lo que resta de temporada en la Premier League.

El Tottenham busca una solución de urgencia y recurre a un psicólogo

De esta manera, el Tottenham ha anunciado, a través de Linkedin, una oferta de trabajo en la que destaca el interés en contratar un psicólogo: "El Tottenham está comprometido en crear un ambiente de rendimiento de clase mundial para nuestro primer equipo masculino. Como parte de esta ambición, estamos buscando un psicólogo que se una a nuestro equipo de trabajo", apunta el club inglés en su comunicado.

Por ello, el Tottenham ha explicado el rol que tendrá la persona elegida: "Como parte de un equipo multidisciplinario, liderarás la prestación de apoyo psicológico a jugadores profesionales de élite. El puesto abarca el apoyo individual a los jugadores, el trabajo sistémico con el cuerpo técnico y el personal de rendimiento, y el desarrollo de una cultura de rendimiento con enfoque psicológico en todo el equipo".

Además, el Tottenham busca, en el psicólogo que termine incorporándose al club inglés, "un profesional con credibilidad, discreción y gran eficacia en el entorno de la Premier League, capaz de generar confianza con jugadores y entrenadores, y que actúe con el rigor profesional propio del más alto nivel".

La situación del equipo de Roberto De Zerbi en la Premier League

Por su parte, el Tottenham, que viene de perder al Cuti Romero, no ha podido lograr la victoria en lo que llevamos de año en la Premier League. Los de Roberto De Zerbi, que llegó al cargo el pasado 31 de marzo, siguen sin superar una crisis de resultados que provocan que salten todas las alarmas de cara al final de temporada.

El equipo londinense se la jugará en las próximas y últimas jornadas de la Premier League, con todo por decidir en el descenso de la Premier League. Por un lado, los Wolves, con la derrota ante el Leeds, dejaron matemáticamente sentenciado su descenso a la Championship. El otro equipo en esa zona de la clasificación es el Burnley que, con 20 puntos, tiene muy complicado poder lograr la salvación.

En este contexto, las miradas están puestas en el Tottenham, con cinco finales con todo o nada. Otro de los equipos que están al límite es el West Ham, con tan solo dos puntos más que el conjunto de Roberto De Zerbi y con una serie de encuentros que no será nada fácil.

Las cinco 'finales' que tiene el Tottenham por delante

El Tottenham prepara la visita al descendido Wolves, que tendrá lugar este sábado a partir de las 16:00 (hora española). Tras ello, los de Roberto De Zerbi volverán a jugar a domicilio y se enfrentarán al Aston Villa, que se encuentra cuarto en la tabla de la Premier League con 58 puntos. El siguiente encuentro en el estadio londinense será ante el Leeds United, que está a ocho puntos por encima.

Por último, el Tottenham tendrá que visitar al Chelsea en Stamford Bridge, que también atraviesa por su parte una importante crisis de resultados. De esta manera, el equipo de Roberto De Zerbi, que perdió en su debut en el banquillo londinense, despedirá la presente temporada de la Premier League con el encuentro de´la jornada 38 frente al Everton, en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Roberto de Zerbi se podría jugar su futuro en los siguientes encuentros del Tottenham. La salvación del equipo londinense podría suponer la continuidad del italiano en el banquillo del conjunto de la Premier League, que viene de destituir en el pasado mes de marzo a Igor Tudor por mala dinámica cosechada.