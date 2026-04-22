Crisis total en el Chelsea: destituir a Rosenior podría costar más de 27 millones al club londinense

El Chelsea entra en alerta máxima tras su mala racha, con Liam Rosenior en la cuerda floja y un despido que costaría millones

El Chelsea atraviesa uno de los momentos más críticos, preocupantes y delicados de su historia reciente. La contundente derrota ante el Brighton & Hove Albion (3-0) ha encendido todas las alarmas en Stamford Bridge. El equipo encadena una racha negativa histórica, con cinco derrotas consecutivas en la Premier League y, lo que es aún más alarmante, sin marcar un solo gol en todos esos partidos.

Este desplome ha dejado al conjunto londinense lejos de los puestos de Liga de Campeones, complicando seriamente sus aspiraciones europeas y generando una sensación de crisis total.

Un vestuario tocado y un técnico señalado

Tras el último tropiezo, Liam Rosenior no ocultó su frustración. El técnico fue muy crítico, calificando la actuación como “inadmisible”, “inaceptable” y carente de actitud, intensidad y compromiso.

La situación interna tampoco ayuda. El vestuario parece afectado, tocado y con dudas evidentes. La falta de resultados, de carácter competitivo y de reacción ha colocado al entrenador en el centro de todas las críticas, aumentando la presión jornada tras jornada.

Un contrato que complica cualquier decisión

A pesar del mal momento, la destitución de Rosenior no es sencilla ni inmediata. El técnico firmó un contrato de larga duración, vigente hasta 2032, lo que implica una indemnización millonaria, elevadísima y difícil de asumir.

Las cifras son contundentes: el despido podría suponer alrededor de 27 millones de euros, una cantidad que representa un problema financiero importante para un club que ya ha realizado grandes inversiones en los últimos años. Este factor económico condiciona cualquier decisión.

El precedente de otros despidos millonarios

El Chelsea no es ajeno a este tipo de situaciones. En los últimos años ha abonado cantidades muy elevadas tras cesar a entrenadores como Thomas Tuchel, Graham Potter o Mauricio Pochettino.

También nombres ilustres como José Mourinho y Antonio Conte supusieron costes altísimos para el club. Este historial convierte cualquier nuevo despido en una decisión delicada, arriesgada y con gran impacto económico.

Una crisis con tintes históricos

Más allá de los resultados recientes, el dato más preocupante es el contexto: el equipo no vivía una racha similar desde hace más de un siglo. Cinco derrotas seguidas sin marcar reflejan una crisis profunda, estructural y alarmante.

Actualmente, los ‘blues’ ocupan la séptima posición, pero con una distancia creciente respecto a los puestos de Champions. Incluso la presencia en competiciones europeas está en serio peligro.

El margen se agota en Stamford Bridge

La presión sobre la directiva, liderada por Todd Boehly, es cada vez mayor. La fuerte inversión realizada no está dando resultados, y quedarse fuera de Europa sería un duro golpe deportivo y económico.

Aunque existen cláusulas que podrían reducir el coste del despido en función de los objetivos, la situación sigue siendo compleja. El Chelsea se enfrenta a una decisión clave: mantener el proyecto actual o apostar por un cambio radical inmediato que intente frenar una dinámica que amenaza con ir a peor.