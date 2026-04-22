De campeón de la Premier League a hundirse en tercera: el Leicester City consuma su descenso a la League One

El Leicester City firma su caída a la tercera división tras un empate que certifica su crisis más profunda

El Leicester City ha consumado una de las caídas más duras del fútbol reciente. El empate (2-2) frente al Hull City confirmó su descenso a la League One, la tercera categoría del fútbol inglés. Un resultado que deja sin margen a los ‘foxes’, que estaban obligados a ganar para mantener viva la esperanza.

A pesar de reaccionar tras un error del guardameta Asmir Begovic, el equipo no logró sostener la ventaja. El golpe definitivo llegó con el empate rival en la segunda mitad, sellando matemáticamente su caída. Este desenlace supone el segundo descenso consecutivo, una situación que evidencia el profundo deterioro deportivo del club.

De la gloria absoluta al desplome inesperado

Hace apenas una década, el Leicester protagonizaba una de las mayores gestas del fútbol al conquistar la Premier League en la temporada 2015-2016. Bajo la dirección de Claudio Ranieri, y con figuras como Jamie Vardy, Riyad Mahrez y N'Golo Kanté, el equipo rompió todos los pronósticos.

Aquella plantilla no solo conquistó Inglaterra, sino que posteriormente alcanzó los cuartos de final de la Liga de Campeones y sumó títulos como la FA Cup y la Community Shield. Hoy, ese pasado glorioso contrasta con una realidad marcada por la inestabilidad y los malos resultados.

Un partido que resume toda la temporada

El encuentro ante el Hull reflejó perfectamente la campaña del Leicester: irregular, frágil y llena de errores. El rival golpeó primero con un tanto tempranero, pero los locales reaccionaron con goles de Jordan James y Luke Thomas.

Cuando parecía que los tres puntos se quedaban en casa, apareció Ollie McBurnie para marcar el definitivo 2-2, un resultado que terminó siendo letal. Este empate dejó al equipo sin opciones de permanencia a falta de dos jornadas, confirmando su descenso.

Sanciones y mala dinámica: claves del fracaso

Uno de los factores determinantes ha sido la penalización de seis puntos por irregularidades financieras. Esta sanción, ratificada tras apelación, terminó siendo decisiva en la clasificación final.

Además, el equipo arrastró una racha alarmante: solo una victoria en los últimos dieciocho partidos. Una dinámica que refleja la falta de consistencia y confianza en un grupo que, pese a contar con nombres experimentados, nunca logró reaccionar a tiempo.

Un futuro incierto tras la caída

El Leicester afronta ahora un escenario complejo. De ser un habitual en la élite inglesa, pasa a competir en una categoría mucho más exigente en lo físico y limitada en recursos. El reto será reconstruir un proyecto que ha perdido identidad y rumbo.

El recuerdo de aquella hazaña histórica seguirá vivo, pero el presente obliga a mirar hacia adelante. La gran incógnita es cuánto tardará el club en volver a levantarse. Porque si algo ha demostrado el fútbol, es que la gloria y el fracaso pueden estar separados por apenas unos años.