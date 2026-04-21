El Liverpool toma una decisión clave: el futuro de Slot da un giro inesperado

El club inglés apuesta por la continuidad del técnico neerlandés pese a no ganar títulos, condicionado por la clasificación para la Champions League, mientras se espera una profunda reestructuración en la plantilla red

El Liverpool ha decidido mantener a Arne Slot como entrenador para la temporada 2026-27. La clasificación para la Champions League ha sido clave en la decisión, cuando todo apuntaba a la llega de Xabi Alonso como sustituto.

El conjunto red, quinto en la Premier League, ha cumplido el objetivo mínimo del curso pese a una temporada irregular. El club afrontará ahora un nuevo verano de cambios profundos en la plantilla.

Un Liverpool en plena transformación

El Liverpool atraviesa una etapa de transición marcada por decisiones estructurales tanto en el banquillo como en la plantilla. La llegada de Arne Slot en la temporada 2024-25 supuso el relevo de una era histórica liderada por Jürgen Klopp. El técnico neerlandés logró un impacto inmediato conquistando la Premier League en su primer curso.

Sin embargo, la presente temporada ha estado lejos de esas expectativas. La salida de jugadores clave como Trent Alexander-Arnold y Luis Díaz, junto al impacto emocional por el fallecimiento de Diogo Jota, han condicionado el rendimiento del equipo. A ello se sumaron incorporaciones importantes como Florian Wirtz o Alexander Isak, que no han terminado de rendir como se esperaba.

La Champions, clave para la continuidad

Según Sky Sports, el factor determinante para la continuidad de Arne Slot ha sido la clasificación para la próxima Champions League. El Liverpool ocupa la quinta posición en la Premier League, suficiente para acceder a la máxima competición europea gracias al nuevo formato. Además, mantiene una ventaja de siete puntos sobre el sexto clasificado.

Este margen, unido a la derrota reciente del Chelsea, ha reforzado la posición del técnico, cuyo futuro estuvo en duda durante gran parte de la temporada. “Ha sido una temporada decepcionante, pero también de transición”, apunta el citado medio, subrayando que el objetivo mínimo se ha cumplido.

El adiós de dos leyendas y más cambios en camino

El verano que se avecina será clave para el proyecto del Liverpool. Dos figuras históricas como Mohamed Salah y Andrew Robertson abandonarán el club, marcando el final de una etapa en Anfield.

Entre los nombres que suenan para reforzar el ataque aparece el de Yan Diomandé, en línea con una política de fichajes más joven y dinámica, mientras el PSG ya aparece como rival en la puja.

Konaté, cerca de asegurar su continuidad

En paralelo a las salidas, el club también avanza en la renovación de piezas clave. Uno de los casos más importantes es el de Ibrahima Konaté. El central francés, que termina contrato en 2027, está cerca de ampliar su vínculo con el Liverpool, lo que supondría un movimiento clave para asegurar la estabilidad defensiva.

Konaté se ha consolidado como uno de los pilares del equipo, con 178 partidos disputados y un papel protagonista en el sistema de Slot. Su renovación también alejaría el interés de otros grandes clubes europeos que seguían su situación de cerca.

Un proyecto que sigue pese a las dudas

La continuidad de Arne Slot refleja la apuesta del Liverpool por dar estabilidad a un proyecto en reconstrucción. Pese a no haber logrado títulos esta temporada, el club considera que el técnico ha cumplido con los objetivos mínimos y merece liderar el siguiente paso.

Tras una campaña decepcionante para la afición red, el debate sigue abierto, pero la directiva parece tener claro el rumbo: consolidar la base actual y reforzarla en el mercado para volver a competir por todo.

Con una plantilla en transformación y cambios importantes en el horizonte, el Liverpool inicia un nuevo capítulo con Slot al frente, donde el verano dará forma al futuro del equipo.