Robertson se marchará gratis del Liverpool: ya tiene un preacuerdo cerrado

Andy Robertson prepara su salida del Liverpool a coste cero y ya tendría un preacuerdo avanzado para su próximo destino

El ciclo dorado del Liverpool sigue llegando a su fin con la salida de uno de sus pilares. Andy Robertson ha confirmado su despedida tras nueve temporadas inolvidables, cerrando una etapa repleta de títulos, regularidad y protagonismo en la banda izquierda.

El lateral escocés, que finaliza contrato en junio, ha decidido comunicar su marcha en un momento clave de la temporada, poniendo fin a una trayectoria que le ha consolidado como uno de los mejores en su posición dentro de la Premier League.

El Tottenham se posiciona por su fichaje

El Tottenham Hotspur ha emergido como el principal candidato para hacerse con sus servicios. El club londinense ya habría iniciado movimientos para incorporar al defensor a coste cero, en una operación que depende en gran medida de su permanencia en la máxima categoría.

Las conversaciones existen, pero todavía no hay un acuerdo cerrado. Se trata de un interés real pero en desarrollo, condicionado tanto por la situación deportiva del Tottenham como por la aparición de otros pretendientes europeos.

Un fichaje estratégico en Londres

La posible llegada de Robertson no sería un movimiento cualquiera. En el Tottenham buscan reforzar su plantilla con jugadores de experiencia, liderazgo y rendimiento probado al máximo nivel. El perfil del escocés encaja perfectamente en esa idea de reconstrucción.

Su incorporación supondría un salto de calidad inmediato, especialmente en una zona del campo donde el equipo ha mostrado debilidades en los últimos cursos.

Un legado imborrable en el Liverpool

Desde su llegada procedente del Hull City en la temporada 2017-18, bajo la dirección de Jürgen Klopp, Robertson se convirtió en una pieza clave del equipo. Su conexión con Trent Alexander-Arnold fue una de las armas más letales del conjunto “red”.

A lo largo de más de 370 partidos, el lateral destacó por su energía constante, su fiabilidad defensiva y su capacidad para generar peligro en ataque. Sus cifras lo avalan: decenas de asistencias y una influencia directa en algunos de los mayores éxitos recientes del club.

Entre sus logros figuran títulos como la Champions League, la Premier League, la FA Cup o el Mundial de Clubes, consolidando una etapa histórica para la entidad.

Un mensaje de despedida cargado de emoción

El propio Robertson quiso dirigirse a la afición con un mensaje sincero, destacando su orgullo por haber formado parte del club. Fiel a su estilo, evitó calificarse como leyenda, aunque su impacto deportivo y emocional en Anfield resulta incuestionable.

El escocés aseguró que seguirá dando el máximo hasta su último día, con el objetivo de cerrar su etapa de la mejor manera posible.

El contexto de su fichaje: la permanencia, clave

El futuro del jugador está directamente ligado a la situación del Tottenham en la tabla. Si el equipo londinense logra mantenerse en la Premier League, sus opciones de cerrar el fichaje aumentarán considerablemente.

En caso contrario, la operación perdería fuerza, ya que la presencia en la élite es un factor determinante para atraer a futbolistas de este nivel.

Un mercado condicionado por el cambio de ciclo

Por parte del Liverpool, la postura parece flexible. El club asume que atraviesa una fase de transición y no pondría obstáculos a la salida de uno de sus veteranos si se dan las condiciones adecuadas.

Este posible movimiento refleja un cambio de rumbo en Anfield, donde nuevas piezas podrían ir sustituyendo progresivamente a los referentes de los últimos años.

Un futuro abierto para Robertson

A sus 32 años, Robertson afronta una decisión importante en su carrera. La opción del Tottenham representa un nuevo desafío dentro de una liga que conoce perfectamente, aunque todo dependerá de cómo evolucionen las próximas semanas.

Por ahora, el desenlace sigue en el aire. Lo único seguro es que su nombre ya forma parte de la historia reciente del Liverpool y que su próximo paso marcará uno de los movimientos más interesantes del mercado veraniego.