Viaje al fondo de la Superliga China: la experiencia de Juan José Alfaro en el Tianjin Jinmen Tiger

El onubense Juan José Alfaro, técnico asistente y analista del TJ Jinmen Tiger de la Superliga China, atiende a ESTADIO Deportivo desde Tianjín, a más de 10.000 kilómetros de Andalucía, donde persigue su sueño: el fútbol. "Nos hemos tirado a la aventura; a ver cómo sale"

“Me tuve que retirar un poquito antes de lo deseado por temas de lesiones. Me rompí las dos rodillas con poco margen entre una y otra y el médico me dijo que si quería tener vida después del fútbol me tenía que retirar”, recuerda Juan José Alfaro durante su conversación con ESTADIO Deportivo, frente a su portátil y a más de 10.000 kilómetros de Andalucía.

El fútbol, un sueño que persigue desde que se marchó a la cantera del FC Barcelona siendo infantil, le ha llevado ahora a sus 44 años y como técnico hasta Tianjin, en el norte de China, donde ejerce desde el pasado mes de enero como asistente y analista del TJ Jinmen Tiger de la Superliga China. “Se vive bien. Es una vida muy parecida en muchas cosas a las que tenemos en España”, relata Alfaro, quien poco a poco se va habituando a su nueva vida en una ciudad con unos 17 millones de habitantes y una diferencia horaria de seis horas más con respecto a España: “Al final te tienes que adaptar a su horario, a sus costumbres, que no es difícil. Es más, quizá, adaptarte a su forma de trabajo, a su metodología; a la forma como hacen las cosas… Pero bien; al final te adaptas”.

El férreo control del Gobierno sobre la Superliga China

Tras pasar por 14 equipos como futbolista e iniciar una carrera como técnico en la que se ha forjado en las estructuras del Sevilla FC a lo largo de cinco años, también pasó por el Recreativo de Huelva hasta recalar ahora en China, donde desea seguir creciendo como entrenador. “He hecho prácticamente de todo. Primer entrenador, segundo entrenador, director de cantera, secretario técnico, coordinador de etapa en Sevilla, responsable de captación… Aprendizaje que te llevas en la mochila”, dice Juan José Alfaro, quien reconoce que todo ello le ha servido de mucho ahora para arribar a China, donde los controles del Gobierno son férreos tanto a la hora de entrar en el país como en la propia Superliga china.

“Los requisitos para entrar en el país son fuertes. Digamos que los chinos protegen mucho lo suyo y para venir tú aquí tienes que demostrar a nivel de experiencia, de titulación… Todo lo que te exige el ministerio; si no, el visado de trabajo no te lo dan”, explica este onubense, quien también da pistas de cómo se encuentra ahora la Superliga china después de que explotara la burbuja que se había creado en torno al fútbol en el país asiático.

La burbuja de la Superliga de China (CSL)

La burbuja de la Superliga China (CSL) estalló entre 2020 y 2024, pasando de salarios astronómicos a una auténtica crisis financiera consecuencia, entre otras cosas, de una severa corrupción. El Gobierno chino frenó el gasto, lo que sumado a la pandemia y a la crisis inmobiliaria de los dueños de los clubes propiciaron el principio del fin.

Entre 2015 y 2017, la CSL o Superliga de China se codeó a nivel de gasto con las grandes ligas de Europa, alcanzando un valor de mercado de 650 millones de euros en la temporada 2019/2020. Una burbuja que, tras su estallido, se fue desinflando por sí sola, hasta pasar a los 130 millones de la 2023/2024. Muchos de los clubes dependían del sector inmobiliario, por lo que al entrar este en crisis los equipos acabaron quebrando o, incluso, desapareciendo. “A raíz de que el Guangzhou, que aquí era como el Madrid o el Barcelona en España, se fuera a la quiebra, empezaron a restringir muchas cosas”, explica a ESTADIO Deportivo Juan José Alfaro. “El número de extranjeros es máximo cinco por equipo. Por ejemplo, no puede haber porteros extranjeros para proteger al portero chino; todos los porteros deben de ser chinos. La verdad es que han limitado mucho, han limitado los salarios de chinos, los salarios de los extranjeros para tener un control mucho mayor de la liga”, enumera el técnico asistente y analista del TJ Jinmen Tiger de la Superliga China, donde la intervención estatal es muy alta, con un gasto limitado y un tope salarial de hasta unos tres millones de euros anuales brutos para extranjeros, así como un impuesto de lujo para evitar el derroche.

Todo eso, lógicamente, ha propiciado que el nivel haya bajado en los últimos años: “En comparación con la Primera división española es verdad que el nivel es más bajo. Pero aquí en Asia es de las ligas más potentes junto a Japón y Corea”. En cualquier caso, nuestro protagonista lo tiene claro: “Es una experiencia bonita, entonces nos hemos tirado a la aventura de momento solo y a ver la experiencia”.

La experiencia de Juan José Alfaro en la Superliga China

Tras arribar a China el pasado enero para dar forma a un cuerpo técnico español del mister Genwei Yu, toda una institución dentro del club y del país, siendo el goleado que le dio a China la clasificación para su último Mundial, en lo deportivo no ha sido sencillo, topándose con una sanción heredada del pasado que les ha penalizado con -10 puntos al inicio de temporada: “La sanción más grande que le han metido a un equipo nos ha tocado a nosotros y a uno de los Shangai. Es verdad que es una losa importante, pues son diez puntos negativos, pero el equipo está un poquito cada vez mejor”.

Un calendario apretado el de la Superliga China, cuya primera vuelta debe acabar el 31 de mayo por el parón del Mundial. De ahí que los clubes estén jugando cada cuatro o cinco días. Algo similar a lo que ocurrirá en septiembre, cuando se disputa la Copa Asia y el parón es más largo. Será en noviembre cuando llegue a su fin el curso y cuando Juan José Alfaro pueda analizar en claro qué ocurre con su futuro, habiéndose embarcado en esta aventura solo, ya que era todo un jaleo para la familia: el trabajo de su mujer, el colegio de los niños… “Yo estoy aquí también porque mi familia me apoyó y dijo que tirara para delante. Al final es una oportunidad que no puedes dejar escapar”, reconoce este currante del fútbol a ESTADIO Deportivo.

¿Volver a España o quedarse en la CSL?

¿Quedarse en China o volver a España? Esa es la cuestión a esta altura de la experiencia. Y Juan José Alfaro lo tiene muy claro: “Si me preguntas a día de hoy, a mí me gustaría seguir aquí. La experiencia hasta el momento es muy buena; la Superliga es bonita, los estadios, las aficiones, el equipo… Todo. A mí, personalmente, no me importaría seguir; estoy a gusto aquí. Como experiencia, si alguien me pregunta, le diría que tirara para delante, que merece la pena”.

Pero claro, como siempre ocurre en la vida, todo tiene un final y el objetivo final de Alfaro siempre será el de volver a España: “Salir, idioma, experiencias, otra forma de trabajar, otras herramientas y otras formas de ver el fútbol para enriquecerte… El objetivo siempre es intentar volver y hacerlo mucho más preparado, con mucha más formación y experiencia que te sirva para trabajar en un sitio bueno”. Eso sí, que no lo esperen hablando chino: “Es complicado”.

“Creo que en España no valoramos, o valoramos menos, al técnico español y fuera nos valoran más. Ven a España como un modelo, un ejemplo a seguir, por lo que han conseguido a nivel de Selección y a nivel de clubes”, un handicap que le ha llevado a perseguir su sueño en el Lejano Oriente, aunque eso suponga, muy a su pesar, estar “lejos de la familia”.