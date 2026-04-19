Luis de la Fuente toma nota de la final y da pistas para la lista del Mundial: "﻿Será muy competitiva y de un gran nivel"

El seleccionador nacional estuvo en La Cartuja y vio como Oyarzabal y Barrenetxea, en sus planes, fueron los autores de los goles de la Real Sociedad aunque sobre todo, el técnico deseó que no hubiera lesiones de última hora

Luis de la Fuente no perdió ojo de la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. De hecho, en la final había varios jugadores que salvo sorpresa o lesión estarán en la lista final de convocados para el Mundial del próximo verano, como pueden ser Oyarzabal o Marcos Llorente pero también otros aspirantes como Le Normand, Pubill, Carlos Soler o Barrenetxea, autor del gol que abrió el marcador a los 13 segundos de partido.

Como es lógico, en su posición de seleccionador nacional, Luis de la Fuente no se quiso pronunciar acerca de un favorito para levantar el título y sobre todo deseó que no hubiera percances en forma de lesión. "Es un día precioso, es la competición más bonita. Para mí es la competición fetiche, me encanta, y esperamos poder disfrutar de una final tan importante y, además, con dos grandísimos rivales", declaraba a RTVE el seleccionador nacional.

De la Fuente no se mojó con un campeón

Para De la Fuente, tanto el Atlético de Madrid como la Real Sociedad "son dos equipos fantásticos, que están haciendo una temporada extraordinaria y, además, en puertas del Mundial" de Estados Unidos, México y Canadá, evitanso así mojarse sobre quién veía como campeón antes del partido.

En cuanto a la esperada lista de convocados para dicha cita mundialista, De la Fuente no quiso dar muchas pistas pero sí de reconoció que está "centrado en ver las evoluciones de los jugadores". "Que tengan salud y no haya ninguna lesión", añadió el técnico riojano.

Por último, Luis de la Fuente admitió que la cercanía del Mundial hace que ahora mismo cualquier lesión pueda suponer que un futbolista seleccionable se pueda perder la cita con España. "Esperaremos hasta que vayan desarrollándose los acontecimientos y, sobre todo, pendientes de que no haya lesiones. Es lo más importante en esta etapa en la que ya queda tan poco tiempo (para el Mundial), así que estén sanos, que jueguen bien y lleguen en perfectas condiciones a la antesala de la lista, y luego ya se anunciará una convocatoria seguro que muy competitiva y de un gran nivel".

El centro del campo, donde hay más dudas para la lista del Mundial

La calidad de los centrocampistas españoles hace que a poco menos de dos meses para que arranque el Mundial, sea la demarcación que más abierta estará hasta última hora. También han influido las lesiones de hombres importantes como Mikel Merino y Fabián Ruiz.

El futbolista del Arsenal apunta a que podrá llegar a tiempo para estar en la lista y el palaciego ya está de vuelta, lo que sin duda es una gran noticia para De la Fuente. Pero hay otros como por ejemplo Gavi, que también llama con fuerza a las puertas del seleccionador. Todo ello hace que hombres como Fornals o Carlos Soler no tengan asegurada su plaza entre los elegidos finales.