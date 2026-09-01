Gabriel Carmo, hijo de un viejo conocido, se luce en Córdoba con muchas miradas fijas en él

El central de 17 años del Athletico Paranaense sigue los pasos de su padre, el ex zaguero verdiblanco Paulao, y llama poderosamente la atención de clubes brasileños y portugueses por sus condiciones y su enorme proyección

Se llama Gabriel Carmo, tiene 17 años y mide 1,84. Fuerte, rápido y con una técnica muy depurada, está llamando desde hace meses la atención de importantes clubes brasileños y alguno de Portugal, ya que, como su padre, tiene doble nacionalidad y no ocuparía en Europa plaza extracomunitaria. Su pase pertenece al modesto Coimbra/Porto, aunque está cedido con opción de compra en el Athletico Paranaense, que debería andar rápido antes de que la competencia sea demasiado alta.

Hijo del ex zaguero del Real Betis Paulao Santos, no habría que descartar que siguiera sus pasos, pues el ahora intermediario de Lagoa Santa dio el salto en 2006 de la Sociedade Esportiva do Gama al Naval Primeiro do Maio luso, pasando por el Sporting de Braga y el Saint-Étienne antes de formar parte de la disciplina verdiblanca entre 2012 y 2014. Retirado cuatro años más tarde, ha dejado, a priori, un gran heredero, pues son decenas los ojeadores que se concentran estos días en Córdoba para seguir sus evoluciones y las de otros muchos coetáneos.

Líder de la zaga en el XVII Mundial de Clubes Juvenil

Y es que la ciudad califal acoge desde este lunes y hasta el próximo 9 de septiembre la XVII Edición del Mundial de Clubes Juvenil, en el que, junto al actual club de Gabriel Carmo, participan el anfitrión, los Wolves, el Dinamo de Zagreb, el Real Madrid, el Bayer Leverkusen, el Sporting Clube de Portugal, el Racing de Avellaneda, el propio Real Betis, el Málaga CF, el Sao Paulo y la Real Sociedad. La presentación del Athletico Paranaense no ha podido ser mejor, ya que los rojinegros tumbaron al Wolverhampton Wanderers por un contundente 5-1.

Ahora, los de Curitiba se verán las caras este martes en Pozoblanco ante el Córdoba CF, mientras que el jueves harán los propio con el Real Madrid en Lucena para buscar una plaza en cuartos de final (que se disputarán en el feudo pozoalbense, Cabra, Villanueva de Córdoba y Puente Genil) que ya han encauzado. No habrá, al menos hasta esos cruces definitivos, un enfrentamiento contra la única entidad en España que defendió su padre, aunque seguramente sus 'scouts' también tienen ya su nombre subrayado en la agenda.

Cita que reúne desde 2005 a equipos juveniles de todo el orbe, inmersos en una fase de grupos tras la que se celebran las eliminatorias, se ha convertido en un claro referente para el desarrollo del talento y la captación de futuras estrellas, como ocurre con este central en ciernes que ya asombra a propios y extraños. Los encuentros de la presente edición se desarrollan en siete sedes repartidas entre la capital cordobesa y su entorno, concitando, como ya se ha dicho, a muchos familiares, profesionales y expertos del sector.