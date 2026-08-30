Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la victoria de Marc Márquez en el GP de Aragón, clasificación y puntos

Marc Márquez le recorta 21 puntos a un Jorge Martín que mantiene el liderato en el Mundial de MotoGP

Marc Márquez ha podido con la presión con la que llegaba en el Gran Premio de Aragón 2026 y ha logrado un doblete que le sitúa, por primera vez en toda la temporada, segundo clasificado, a 19 puntos de Jorge Martín, casi la misma distancia que le separa del madrileño antes del Gran Premio de Gran Bretaña.

El piloto de Cervera era claro favorito en un circuito donde suele dominar y en el que había ganado en los dos años anteriores tanto el Sprint como la carrera del domingo. Sin embargo, las dudas generadas por su resultado en Silverstone y las declaraciones de jefes y pilotos de Aprilia le habían situado en una posición incómoda, ya que, o ganaba, o podría empezar a decir adiós al Mundial.

Esa presión fue mayor después de que Marco Bezzecchi acabara por delante de él tanto en la Práctica del viernes como en la Clasificación del sábado en el 'warm up' de este domingo. Sin embargo, a la hora de la verdad, Marc Márquez demostró por qué es el mejor de Motorland y se impuso en el Sprint de principio a fin y, en la carrera larga, remontando desde la tercera posición.

Eso le ha permitido recortar 21 puntos con Jorge Martín y situarse a 19. El madrileño, viendo que no podía alcanzar más, se ha dedicado a minimizar daños y recoger el máximo número de puntos posible para mantenerse de forma cómoda al frente del Mundial de MotoGP

Tras Martín y Márquez aparece un Bezzecchi que ha hecho podio en las dos pruebas de este fin de semana y que está a cinco puntos de Marc y a 24 de su compañero de equipo. Ogura, ausente en Alcañiz, ha sido el gran perdedor y ha caído hasta la quinta plaza en un Mundial en el que Pedro Acosta gana una posición en detrimento de Raúl Fernández. Aldeguer, por su parte, ha sumado puntos importantes en su regreso y recupera una plaza en el Top-10.

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras Aragón: puntos y posiciones

1. J. Martín (Aprilia) 256 puntos

2. M. Márquez (Ducati) 237

3. M. Bezzecchi (Aprilia) 232

4. F. Di Giannantonio (VR46) 208

5. A. Ogura (Trackhouse) 203

6. P. Acosta (KTM) 189

7. R. Fernández (Trackhouse) 186

8. P. Bagnaia (Ducati) 143

9. A. Márquez (Gresini) 128

10. F. Aldeguer (Gresini) 90

11. L. Marini (Honda) 88

12. E. Bastianini (Tech3) 83

13. B. Binder (KTM) 77

14. D. Moreira (LCR) 65

15. F. Quartararo (Yamaha) 55

16. F. Morbidelli (VR46) 53

17. J. Zarco (LCR) 36

18. J. Mir (Honda) 33

19. J. Miller (Pramac) 29

20. A. Rins (Yamaha) 24

21. T. Razgatlioglu (Pramac) 14

22. M. Viñales (Tech3) 10

23. I. Lecuona (Gresini) 9

24. A. Fernández (Yamaha) 6

25. P. Espargaró (Tech3) 3

26. C. Crutchlow (LCR)

27. J. Folger (Tech3)

28. M. Pirro (Gresini)

29. L. Savadori (Aprilia

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras Aragón: puntos y posiciones

1. Aprilia - 461 puntos

2. Trackhouse - 389

3. Ducati - 355

4. VR46 - 252

5. KTM - 241

6. Gresini - 204

7. Honda - 115

8. LCR - 92

9. Tech3 - 89

10. Yamaha - 76

11. Pramac - 37