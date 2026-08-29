Marc Márquez se lleva un duro golpe en la parrilla de salida del GP de Aragón

El piloto de Cervera no podrá reeditar el pleno de los dos últimos años y ha cedido el primer puesto a manos de Bezzecchi

Marco Bezzecchi sorprende a Marc Márquez y le crea dudas de cara al Sprint y a la carrera en uno de sus circuitos favoritos, Motorland. El piloto italiano marcó el mejor tiempo en la Q2 y se hizo con la 'pole' en el Gran Premio de Aragón 2026 de MotoGP que se está disputando este domingo en Alcañiz.

Apenas fueron 89 milésimas, pero, como el día anterior, son una viso de que está ahí y de que no le va a poner en bandeja la victoria. De hecho, en un 'circuito Ducati', las Aprilia metieron miedo y tres de los cinco primeros pilotos en la parrilla de salida son de esta marca, que en Aragón aparecía como víctima a priori.

Ya lo avisó su CEO, Massimo Rivola, que este gran premio sería importante. Quería que fuera una demostración de fuerza de que Aprilia sigue siendo mejor, incluso con las condiciones adversas. Y, de momento, lo está logrando.

Sólo los hermanos Márquez -Alex sale tercero- están delante, porque para ver a la siguiente Ducati hay que irse a la tercera línea de la parrilla, ya que la KTM de Pedro Acosta se ha metido por medio.

Ducati, a remolque de las Aprilia en Aragón

Di Giannantonio y Bagnaia ocupan las plazas séptima y octava; Aldeguer, en su regreso, es undécimo y Morbidelli, duodécimo. Las seis Ducati estaban en la Q2, pero sólo los Márquez dieron la cara. Los demás, a rebufo de sus grandes rivales.

Aunque a una vuelta es muy diferente que el Sprint o la carrera y la consistencia de Marc Márquez en este circuito es legendaria, de momento, Bezzecchi ya ha impedido que el piloto de Cervera pueda hacer el pleno (pole, Sprint y carrera) que consiguió los dos años anteriores y le ha ganado la primera de las peleas. Un golpe que puede ser moral o no.

Marc Márquez ya lo señaló el viernes como su máximo rival y el italiano le ha dado la razón. "Han pasado dos semanas más y se ha visto que Bezzecchi se ha caído fuerte esta temporada y no se arruga. Simplemente es un piloto valiente, rápido y que seguirá yendo rápido dentro de la temporada”, avisaba el mayor de los hermanos Márquez.

La sorpresa agradable del gran premio está siendo Johan Zarco, que ya se metió entre los diez primeros en la Práctica y que, en su regreso tras varios meses parado, ha acabado noveno y estará en tercera línea junto a Bagnaia y Di Giannantonio.

Parrilla de salida del GP de Aragón 2024 de MotoGP

Primera línea

1. M. Bezzecchi (Aprilia) 1:44.962

2. M. Márquez (Ducati) +0.089

3. A. Márquez (Gresini) +0.299

Segunda línea

4. R. Fernández (Trackhouse) +0.413

5. J. Martín (Aprilia) +0.474

6. P. Acosta (KTM) +0.593

Tercera línea

7. F. Di Giannantonio (VR46) +0.653

8. P. Bagnaia (Ducati) +0.709

9. J. Zarco (LCR) +0.821

Cuarta línea

10. D. Moreira (LCR) +0.840

11. F. Aldeguer (Gresini) +0.930

12. F. Morbidelli (VR46) +0.957

Quinta línea

13. J. Miller (Pramac)

14. B. Binder (KTM)

15. J. Mir (Honda)

Sexta línea

16. E. Bastianini (Tech3)

17. F. Quartararo (Yamaha)

18. L. Marini (Honda)

Séptima línea

19. A. Rins (Yamaha)

20. P. Espargaró (Tech3)

21. T. Razgatlioglu (Pramac)

Octava línea

22. L. Savadori (Trackhouse)