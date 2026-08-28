Marc Márquez se duerme en Aragón y su gran enemigo le quita de enmedio

Marco Bezzecchi y Alex Márquez aprovechan que Marc dio por bueno su tiempo y le superan en una Práctica que deja fuera a Bagnaia en Motorland

Las Aprilia se han tomado el Gran Premio de Aragón 2026 como una guerra contra Marc Márquez y no piensan darle cuartel. A falta de que Jorge Martín vaya a más conforme avance el fin de semana, como acostumbra, fue Marco Bezzecchi el encargado de marcar territorio y lo hizo con el mejor tiempo en la Práctica, por delante de los dos hermanos Márquez.

Las Ducati rindieron y, de hecho, entre los tres apenas les separaron 38 milésimas, pero está claro que en un 'circuito Ducati', sus grandes rivales van a dar batalla y lo que deparen el sábado y el domingo en Motorland pueden marcar el futuro del Mundial de MotoGP.

Decía Marc Márquez que no quería cometer el error de Silverstone, en el que se exprimió mucho desde el viernes y, según reconocía, echó en falta esa energía el domingo.

Pero Motorland es 'su jardín' y ahí no quiere dar concesiones. Sus rivales le ven como el único favorito, le han señalado claramente y lo han hecho para quitarse presión. Pero Marc no sólo sabe gestionarla, sino que le gusta machacar mentalmente a sus 'enemigos' en los circuitos, como el de Alcañiz, en el que se sabe superior.

Marc Márquez se exhibe y se reserva

Sin excederse, como quería, marcó su territorio en la Q1. Y eso que las Aprilia, tras su exhibición en Gran Bretaña, trataron de intimidarle y Raúl Fernández y Marco Bezzecchi le siguieron en la clasificación.

Con las mismas intenciones salió el piloto de Cervera a la Práctica, en la que fue marcando los mejores tiempos en cada uno de los tramos.

A 15 minutos del final se desató todo. Fue el recién llegado Fermín Aldeguer el primero en dar y a él le siguieron rápidamente Pedro Acosta, Jorge Martín y un Bezzecchi que quería intimidar.

Marc Márquez veía los toros desde la barrera, desde su box. El de Cervera salió a 11 minutos del final y, un minuto después, rebajaba el mejor tiempo en 3 décimas y lograba un nuevo récord del circuito.

El 1:45.493 parecía definitivo. Tanto que, tras esa vuelta, se fue otra vez a descansar. Y sólo salió al final, a tres minutos, para dar unas últimas vueltas y probar cosas, ya que, con los neumáticos usados que puso, se antojaba que no iba a buscar una nueva vuelta rápida.

Bezzecchi, con récord del circuito

Esa suficiencia le costó el primer puesto, ya que Marco Bezzecchi le mandó un aviso y le superó por 38 milésimas. No sería el único, porque detrás vino su hermano Alex para relegarlo a la tercera posición.

No pareció importarle mucho. El trabajo estaba hecho, se había demostrado que las Ducati, en Motorland, están a la altura de las Aprilia y que la batalla de verdad comienza este sábado.

Jorge Martín apenas se dejó ver en las primeras posiciones y, salvo en un momento en el que se situó segundo, siempre estuvo en una segunda fila. Acabó séptimo la práctica, suficiente para estar en la Q2.

Allí estará también Zarco, la mejor Honda. El francés, recién llegado tras su largo periodo de recuperación, demostró que sigue siendo uno de los mejores. Quien no estará es Pecco Bagnaia, que se queda fuera de los diez primeros en la Práctica por tercera carrera consecutiva y ya empieza a preocupar en serio.

Clasificación Práctica Gran Premio de Aragón 2026 de MotoGP

1. M. Bezzecchi (Aprilia) 1'45.455

2. A. Márquez (Gresini) +0.010

3. M. Márquez (Ducati) +0.038

4. F. Di Giannantonio (VR46) +0.299

5. F. Aldeguer (Gresini) +0.440

6. R. Fernández (Trackhouse) +0.504

7. J. Martín (Aprilia) +0.572

8. P. Acosta (KTM) +0.609

9. F. Morbidelli (VR46) +0.763

10. J. Zarco (LCR) +0.843

11. D. Moreira (LCR) +0.853

12. L. Marini (Honda) +0.921

13. P. Bagnaia (Ducati) +1.032

14. F. Quartararo (Yamaha) +1.163

15. J. Mir (Honda) +1.168

16. A. Rins (Yamaha) +1.249

17. E. Bastianini (Tech3) +1.494

18. B. Binder (KTM) +1.554

19. J. Miller (Pramac) +1.638

20. P. Espargaró (Tech3) +1.733

21. T. Razgatlioglu (Pramac) +1.902

22. L. Savadori (Trackhouse) +2.254