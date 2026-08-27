Marc Márquez se sincera ante la presión por ganar en Motorland: "Esperaba llegar después de las vacaciones mejor de lo que lo hice"

El piloto de Ducati Corse afronta el Gran Premio de Aragón 2026 como gran favorito, pero con la presión de ganar si no quiere complicarse el Mundial de MotoGP

Si en Silverstone tocaba reservar, en Motorland tiene claro que hay que atacar. Marc Márquez llega a uno de sus circuitos fetiche con mucha presión. El hecho de 'fallar' en el Gran Premio de Gran Bretaña ha hecho que todas las miradas se le hayan puesto en él. Sus rivales lo en como único favorito y, como en Sachsering, casi está obligado a hacer el 37.

El mayor de los hermanos Márquez está acostumbrado a soportar la presión y, como demostró en Alemania antes del parón, sabe gestionarlo. Pero es que este Gran Premio de Aragón 2026 se le ha planteado como una final, para él y para las Aprilia. Y en el que puede decidirse gran parte de sus opciones de título.

Él, por lo pronto, baja la tensión y se lo toma con calma. "No hace falta pintarlo a vida o muerte, no es así. Pero sí que es cierto que si queremos tener una mínima opción de ganar el Mundial, en los circuitos donde teóricamente somos favoritos, tenemos que conseguir el máximo de puntos posibles, el máximo es 37 y si no se pueden todos, los que sean", admite.

Marc Márquez asume ese favoritismo y que en Motorland, las Ducati deben estar por delante de las Aprilia, pero después del dominio de esta última marca en Silverstone hay dudas. "Tenemos que ver durante el viernes y el sábado dónde vamos a estar nosotros y dónde van a estar las Aprilia. (...) Y es ahí donde intentaremos gestionar la situación de la mejor manera para luchar mínimo por ese podio y, si se puede, por la victoria", añadía.

Desde Aprilia presionan a Marc Márquez

Desde Aprilia han tratado de presionarle y de calentar el gran premio, asegurando que no es un 'circuito Ducati', sino un 'circuito Márquez', como si sólo estuviera obligado a ganar él. Sin embargo, aunque acepta que las Ducati sean fuertes en Alcañiz, mete también en la pelea a otros. "Yo meto a Alex y a Di Giannantonio, que son los dos que en Silverstone iban más rápidos que yo. Se está demostrando que nuestra moto está cerca -de Aprilia-, algunos circuitos por encima y otros por debajo. Pero yo creo que a 22 carreras tenemos una moto competitiva para sacarle el 100% y luchar contra las Aprilia", les advierte.

Si bien es el favorito durante el fin de semana, la gran duda llega con su brazo. En Silverstone, en el 'Inside Ducati', se descubrió que, por momentos, no se lo sentía y que eso le impidió estar más arriba.

Marc Márquez no dramatiza con eso, aunque no puede dejar de reconocer su desventaja. "Soy el que intenta hablar menos de este tema -su lesión-, pero en el 'inside Ducati' me la colaron y ahora se vuelve a hablar. Pero intentamos gestionar el físico de la mejor forma posible. Por más que yo no quiera hablar, hay una cosa obvia, y es que llevo muchas operaciones en este brazo derecho y esto se nota", admite.

Marc avisa que irá de menos a más en Motorland

El piloto gerundense no quiere equivocarse en un circuito clave para él. Como sí lo hizo, tal vez, en Silverstone. "En Silverstone afronté un fin de semana a atacar desde el viernes, más agresivo, de lo que me gustaría hacer para preparar bien los domingos. Y pude ver que no estoy listo aún. Así que toca volver a gestionar e intentar llegar fresco los domingos", avanza.

En este sentido, Marc Márquez reconoce que el domingo, en la carrera anterior, se dio cuenta de su error y de que no estaba tan bien como su optimismo le había hecho creer. "En Silverstone estaba bastante enfadado, especialmente el domingo. Porque no pude pilotar como siempre. Esperaba llegar después de las vacaciones mejor de lo que lo hice, por el entrenamiento y el gimnasio. Pero cuando me levanté el domingo ya vi que no podía y que tenía que ir con calma", reconoce.

Aquí, promete lucha, pero no quiere lanzar las campanas al vuelo. "Intentaremos dar el cien por y gestionar el fin de semana de la mejor manera para tratar de luchar por la victoria el domingo. Donde no me llegue el físico, me tiene que llegar la mente", sentencia el de Cervera.