El final soñado por Marc Márquez, en peligro: "El proyecto ha llegado a su fin"

El de Cervera va a tener que luchar contra sus rivales y contra sus propios errores, porque, desde dentro de Ducati, ya dan por concluida la temporada

Un frenazo a su remontada. Eso es lo que vivió Marc Márquez en Silverstone, aunque según se mire, porque a Ai Ogura le recortó nueve puntos. Eso sí, Jorge Martín se distanció once puntos más en la tabla y Marco Bezzecchi recuperó la segunda plaza de la misma.

Sea como fuere, lo cierto es que el Mundial de 2026 promete un final de infarto en Valencia. No existe un dominador claro y la lucha por la corona está más comprimida que nunca cuando ya se ha superado el ecuador de la temporada. Once certámenes restan por disputarse y hasta siete pilotos tienen opciones serias de conquistarlo, contando ya que Pecco Bagnaia está demasiado lejos (a 97 puntos de 'Martinator').

Y precisamente sobre ello y sobre los problemas que sufre Ducati se ha pronunciado Michele Pirro. El veterano probador de la fábrica italiana ha sido sincerado y ha avisado a Marc Márquez de lo que le espera de aquí al final del presente curso.

"No ha cambiado nada respecto a lo que hemos visto en estas primeras doce carreras. Lo que se había visto en las primeras más o menos sigue siendo así. Cada pista será una historia diferente. Habrá circuitos donde, como en Silverstone, nosotros hemos sufrido, y otras donde tendremos menos dificultades. Esperemos llegar a Valencia y poder seguir estando en la pelea. No hay una solución inmediata a los problemas, se trabaja en ello. Consideramos, sin embargo, que este proyecto ya ha llegado al final de su recorrido", ha manifestado en una entrevista concedida a los compañeros de GPOne.

De esta forma, el final soñado por el de Cervera en 2026, que no es otro que el de convertirse en el piloto más laureado de todos los tiempos y superar a Valentino Rossi, podría quedar truncado por las propias limitaciones de Ducati, donde creen que ya poco pueden mejorar su moto.

En la casa de Borgo Panigale saben que el ciclo ha llegado a su fin con la salida de Pecco Bagnaia y que ya deben poner la vista en el próximo curso lo antes posible, donde contarán con pilotos nuevos tanto en los asientos de Ducati como en el equipo satélite.

Ducati, obligado a reinar en Aragón

En este mismo sentido, Pirro avisa y advierte al piloto catalán y a su propio equipo. Aunque la competición se reanudará a finales de este mes en uno de los trazados preferidos de Marc, Aragón, todo puede cambiar en un segundo y deben estar preparados.

"Hemos visto que las pistas, las condiciones y las características de los circuitos marcan más diferencia que todo lo demás. Así que espero que quizá en Aragón volvamos a ser la referencia. Marc puede serlo. Luego está Misano, que será duro porque Marco Bezzecchi allí va fuerte: ya lo fue el año pasado. Pero quizá Marc tampoco se quede atrás. Creo que es un Mundial marcado realmente por los detalles y, en mi opinión, podría estar condicionado también por los errores de uno más que del otro, porque hemos visto lo fino que es el límite", ha subrayado.

No obstante, si tuviera que apostar por uno, lo tiene clarísimo: "Está claro que si tengo que apostar por un caballo apuesto por Marc, porque es el piloto que seguirá en Ducati. Espero, por nosotros y por él, que pueda ser así. Lo importante es que gane una Ducati; luego, si tengo que apostar, apuesto por él. Pero no porque Fabio Di Giannantonio no esté a la altura, al contrario. En mi opinión está haciendo una temporada increíble".

La cancelación del GP de Qatar podría ser clave

Por último, cuestionado por si la cancelación momentánea del GP de Qatar, en riesgo de ser trasladado a otra pista por la guerra en Oriente Medio, podría ser una ventaja o una desventaja para Ducati, no se atreve a dar una respuesta tajante: "Este año me cuesta decir si una pista es buena o no, porque cambian los escenarios de un circuito a otro y también el piloto puede encontrarse mejor o peor según la pista. Repito: veamos paso a paso para luego sacar conclusiones en Valencia".