Ducati da una alegría a Marc Márquez para pelear por un nuevo Mundial

Las pruebas realizadas confirman a la marca italiana como la mejor, sólo Honda se le acerca y Gigi Dall'Igna se muestra "entusiasmado" con lo que viene

Ducati está pendiente de lo que Marc Márquez puede hacer en su pelea con las Aprilia por el Campeonato del Mundo, pero también mira a una próxima temporada en la que todos parten de cero y la que se han enfocado mucho las motos japonesas para tratar de recuperar el protagonismo perdido en los últimos años.

El cambio de reglamentación obliga a variarlo todo y, pese a que las estructuras siguen trabajando para este año y llevando mejoras a los grandes premios, muchos de estos avances ya están pensados para lo que llega a continuación.

Justo antes de que se celebrase el Gran Premio de Gran Bretaña, el circuito de Silverstone acogió las pruebas de cuatro de las principales marcas (Ducati, Honda, Aprilia y Yamaha), que probaron en el segundo día de test las nuevas motos de 850 cc del próximo año. En el caso de Ducati, el encargado de hacerlo fue su piloto de Superbikes Niccolò Bulega, líder del Mundial, quien cerró los entrenamientos con el mejor tiempo.

Con el italiano al mando, la Desmocedici superó claramente al resto de marcas y, en especial, a la Honda, que había ofrecido el mejor rendimiento en la primera jornada de test. Bulega rodó cerca del récord del circuito, que entonces tenía Bezzecchi y luego sería superado durante el fin de semana. Y tras él, Honda demostró que ha mejorado con respecto a su rendimiento actual y Takaaki Nakagami acabó con el segundo mejor tiempo, por delante de la Aprilia de Lorenzo Savadori y de la KTM de Dani Pedrosa.

La superioridad de Ducati, la mejor noticia para Márquez y Acosta

La superioridad de Ducati es un buen augurio para el equipo en el que, el próximo año, correrán los españoles Marc Márquez y Pedro Acosta. Y que, al menos de partida, está un paso por delante de sus rivales.

Sobre estos avances y de lo que llega ahora en MotoGP ha sido preguntado el director general de Ducati Corse, un Gigi Dall'Igna que está ilusionado por lo que su nuevo proyecto puede dar de si. En una entrevista con MCNews.com.au, el gurú de la marca italiana dejaba claro el optimismo con el que afronta el reto. Como ingeniero y como líder de una marca histórica como es Ducati.

El reto de construir una Ducati nueva

"Lo más importante es el conocimiento que uno posee. Eso, sin duda, se traslada al futuro. Pero no hay muchas cosas que se puedan conservar, porque con la prohibición del dispositivo de ajuste de altura, las diferentes cilindradas y los diferentes neumáticos, al final hay que construir una moto completamente nueva", avisa. Un reto que al líder de Ducati le "entusiasma".

"Cuando puedes empezar desde una hoja de papel completamente nueva, para un ingeniero esto es el mejor juguete que puedes tener", reconoce Dall'Igna, para quien será clave "encontrar un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y el coste", dado que la contención económica será clave en la nueva MotoGP. "Soy ingeniero, así que prefiero tener la libertad de inventar cosas y componentes nuevos. Pero en este momento es necesario encontrar un equilibrio adecuado entre el coste y el desarrollo", reitera.

De hecho, no sólo piensa en lo que viene, sino que aún tiene la cabeza para loq ue ahora hay en juego. Gigi Dall'Igna tiene claro lo que debe mejorar Ducati para, este mismo año, coger a las Aprilia. “Creo que tenemos que trabajar en la aerodinámica y también en la puesta a punto de la moto. No en todos los circuitos, pero en algunos, Aprilia actualmente tiene el mejor equilibrio entre todos los diferentes aspectos de la moto", reconoce.