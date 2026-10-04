Sevilla Atlético 2-2 Badajoz: Prolonga su sequía tras desperdiciar una cómoda ventaja

El filial llegó a ponerse 2-0 en el marcador y acarició el tercero, pero el rival acortó distancias rápido y evitó en la recta final que los nervionenses cortaran su racha sin ganar

El Sevilla Atlético suma su tercera jornada sin conocer el triunfo al no pasar esta mañana del empate (2-2) en el Estadio Jesús Navas ante el Badajoz después de haber remado con el viento a favor durante parte del choque.

No en vano, los de Diego Galiano desperdiciaron una ventaja de dos goles a siete minutos de la conclusión de la primera parte merced a los tantos en propia puerta de Mario Gómez y de Adrián en el 38'. Ventaja acortada poco después del 2-0 y neutralizada cuando se acercaba el final del encuentro, lo que deja un mal sabor de boca a los nervionenses, que no ganan desde la segunda semana de competición.

Baja de última hora en el Sevilla Atlético

El filial afrontó el choque con la baja de última hora de Jesuly por molestias y trató de tomar el control del partido ante un rival muy experimentado, pero en la primera media hora nadie impuso su fútbol y apenas se produjeron ocasiones ante más de 1.000 espectadores en el feudo situado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

La primera gran ocasión la tuvo el Badajoz, pero muy poco después, en una acción afortunada, los locales se adelantaron en el marcador al introducir Mario Gómez el balón en su propia portería tras una rápida jugada sevillista.

Se pasó del 3-0 al 2-1 antes del descanso

Olió sangre en ese momento el Sevilla Atlético, que se lanzó al cuello del rival y logró abrir brecha tras una magnífica jugada colectiva culminada por Adrián. El filial tenía la oportunidad llegar al descanso con una cómoda renta, incluso mayor merced a una ocasión fallida, pero los visitantes reaccionaron de manera inmediata y recortaron distancias antes del pitido final con diana de Guille Perero.

En la reanudación, el Sevilla intentó conservar su ventaja ante un rival que empezó a apretar y lo consiguió con orden hasta el ocaso del choque, pero en el minuto 80 Jorge concretó una buena acción de los pacenses para establecer el empate

El Sevilla Atlético se repuso para buscar los tres puntos en la recta final, si bien no dispuso de ninguna ocasión destacada para romper su racha sin ganar, por lo que finamente se tuvo que conformar con un empate amargo.

Para colmo, ya camino de vestuarios, el colegiado enseñó la segunda amarilla a Manuel Ángel, baja para el próximo choque. .

Ficha técnica:

Sevilla Atlético: Loren; Adrián, Mario Díaz (Jalade, min. 62′) Marc Fernández, Manuel Ángel; Chumachenko, Edu Altozano, Nico Guillén; Jesús Cruz (Marc Scuri, min. 62′), Lociga e Ibra Sow.

CD Badajoz: Tienza; Franc Mateu (Ocaña, min. 45′), Jesús, Mario Gómez, Edu López; Bermúdez (Jorge Barba, min. 56′), Ángel (Aguirre, min. 62′), Beitia, Guille Perero; Manu Hernández (Guarronotxea, min. 56′) y Alegría.

Goles: 1-0 Mario Gómez, en propia puerta (min 34'), 2-0 Adrián (min. 41´); 2-1 Guille Perero (min. 44´) y 2-2 Jorge Barba (min. 80')

Árbitro: Ignacio Sánchez-Ferragut. Amonestó a los locales Manuel Ángel y Robert Jalade y expulsó, ya en el banquillo, a Edu Altozano. También vieron amarilla los visitantes Mario Gómez y Jesús Sánchez. Expulsó por doble amonestación a Manuel Ángel.

incidencias: 1.027 espectadores en el Estadio Jesús Navas.