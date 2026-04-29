Dos llamadas para poner en valor el trabajo de la cantera del Sevilla: Bruno Luque y Manuel Morlanes

El cadete Bruno Luque se consolida en la selección española sub 16, mientras que el infantil Manu Morlanes, que cumple su primera campaña en Nervión tras pasar por el Málaga y el Villarreal, tendrá la oportunidad de jugar su primer partido con la sub 14

La grave crisis deportiva, económica e institucional por la que atraviesa el Sevilla FC le obliga prácticamente a retomar una política de apuesta firme por la cantera. En los años de bonanza vividos hace no tanto era difícil ver en el equipo nervionese a jugadores formados en la carretera de Utrera, más allá del incombustible Jesús Navas, que también quiere poner su grano de arena en la lucha por la salvación. Pero la imposibilidad de realizar inversiones para reforzarse y la necesidad de generar plusvalías conduce inevitablemente a redoblar los esfuerzos para promocionar a jóvenes talentos que puedan dar réditos deportivos y financieros.

A nivel de resultados, la cantera sevillista no está atravesado precisamente por su mejor momento. Al descenso del Sevilla Atlético a Segunda RFEF se suma que el segundo filial, el Sevilla C, también pelea por no bajar en Tercera RFEF, mientras que el Juvenil A ha estado lejos de pelear por el título en División de Honor y ni siquiera se clasificó para disputar la Copa del Rey de la categoría.

Las llamadas de la RFEF, un importante aval

Pero hay otro importante medidor que sí avala el trabajo que se realiza en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios, como es la presencia de varios de sus jugadores en las diferentes selecciones inferiores de España. Uno de ellos es Bruno Luque, un fijo en estas lides que ha vuelto a ser convocado por la sub 16. En esta ocasión, además, le acompañará en la sub 14 Manuel Morlanes, otra perla que se abre paso y que viene a refrendar el buen trabajo de captación realizado, pues cumple su primera campaña en la disciplina nervionense.

Bruno Luque, a "seguir creciendo" en unas jornadas de entrenamientos

En el caso de Bruno Luque, ya fue noticia por anotar cinco goles en cuatro partidos con la sub 15. El mediapunta de San Juan de Aznalfarache, de 16 años, es sin duda una de las grandes esperanzas de la factoría blanquirroja y así lo demuestra el hecho de que también se haya asentado ya en la sub 16, con la que suma cinco encuentros.

En esta ocasión, el ex de la UD Loreto, desde donde llegó siendo prebenjamín, ha sido citado por Hernán Pérez para unas jornadas de entrenamientos que tendrán lugar en la localidad segoviana de Los Ángeles de San Rafael entre el 4 al 7 de mayo. Una recompensa, la de su inclusión en esta lista de 28 jugadores, que le servirá para continuar con su progresión en el combinado nacional y "seguir creciendo y adquirir conocimientos en una edad clave del fútbol formativo", como ha señalado la Real Federación Española de Fútbol.

En la presente campaña, Bruno Luque se ha consolidado en el Cadete A, firmando 11 goles en 22 partidos en División de Honor Andaluza, llegando a jugar también un encuentro con el Juvenil Al, al que podría dar el salto la próxima campaña para seguir quemando etapas.

Manuel Morlanes, en el Torneo Internacional El Albir

Por su parte, Manuel Morales repite con la sub 14, con la que ya se estrenó en una concentración el pasado mes de marzo. Ahora tendrá la posibilidad de enfundarse en un partido la elástica nacional, al formar parte de la convocatoria de 24 futbolistas que participarán en el Torneo Internacional El Albir que se celebrará en Alfaz del Pí del 3 al 9 de mayo, con Turquía, Irlanda del Norte y Emiratos Árabes Unidos como rivales.

El lateral izquierdo convenció a David García Cubillo para formar parte de la selección más joven de España y no faltarán en un campeonato que "servirá para ir tomando nota de la España del futuro y para tener en cuenta una serie de nombres con una proyección muy ilusionante y que defenderán la camiseta nacional por primera vez ante rivales de entidad", como ha destacado la RFEF.

Jugador del Infantil A del Sevilla FC, este premio para Manu Morlanes viene a refrendar lo acertado de su fichaje el pasado verano. Al igual que Oso, en negociaciones para renovar, la joven promesa marbellí pasó varias temporadas en la cantera del Málaga, si bien el pasado curso militó en el CD Roda, equipo convenido del Villarreal.

Más internacionales en el Sevilla FC

Tanto bruno Luque como Manuel Morlanes tienen como gran sueño alcanzar la elite, algo que ya tiene mucho más cerca Nico Guillén, incluido por The Guardian entre los 60 mejores jugadores del mundo de la lista 'New Generation'. El internacional sub 19, de hecho, ya está llamando con fuerza a la puerta del primer equipo, si bien Luis García Plaza ha asegurado que "hay que esperar a los momentos correctos" y la actuación situación clasificatoria es "muy complicada" para poder darle la oprtunidad.

Junto al centrocampista onubense, también se espera que no tarde en asomarse a la primera plantilla el delantero internacional sub 18 Manuel Ángel Castillo, de solo 17 años. Y por detrás viene apretando otro habitual en las categorías inferiores de la selección española como Mario Díaz (sub 17), si olvidar a otros foráneos que vienen vistiendo las camisetas de otros países, como Robert Jalade, con la sub 20 de Rumanía; Aston da Silva, con Luxemburgo sub 21), los marroquíes Raayan Azouagh (sub 20) y Naim Blidi (sub 18) o el peruano Nathan Manuel Sánchez (sub 20).