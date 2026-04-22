La Selección española tiene un seguro de gol con Mikel Oyarzabal

El jugador de la 'Roja' y que recientemente ha sido campeón de Copa del Rey con la Real Sociedad, ha marcado en todas las finales que ha disputado, incluida la del pasado sábado en el Estadio de la Cartuja

Mikel Oyarzabal era el encargado de levantar el título de campeón de Copa del Rey el pasado sábado con la Real Sociedad en el Estadio de la Cartuja. El capitán de los donostiarras marcó el 1-2 al filo del descanso desde los once metros y en la tanda de penaltis volvió a transformar su lanzamiento. Con el gol durante el partido, Oyarzabal siguió engordando una estadística que le ha sido muy favorable a la Selección española.

Era la segunda vez que Oyarzabal marcaba en una final de Copa del Rey, ya lo hizo con la Real Sociedad en la de 2021 pero el capitán donostiarra también sabe asumir galones cuando se trata de una final con la Selección española. Oyarzabal ha marcado en todas las finales que ha disputado en las diferentes categorías de la Selección española.

Si la Selección española está en la final, Oyarzabal marca

Oyarzabal inició este idilio de goles en las finales con la Selección española en 2019 cuando con la Sub 21 marcó uno de los dos goles que España le endosó a Alemania en la final de la Eurocopa de la categoría. Oyarzabal volvió a ver puerta en una final con la Selección española en el verano de 2021 cuando España disputaba la final de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta vez el jugador de la Real Sociedad no pudo llevarse el oro a San Sebastían y se tuvo que conformar con la plata ya que Brasil terminó ganando en la prórroga.

La Eurocopa y la Nations League de Oyarzbal

En tres ocasiones más ha jugado Oyarzabal una final con la Selección española. La siguiente fue en 2021 en la final de la UEFA Nations League en el Giuseppe Meazza de Milán que enfrentó a España ante Francia. El combinado nacional español cayó por 1-2 y el gol de la 'Roja' lo marcó, como no, Oyarzabal.

Volvió a correr la misma suerte Oyarzabal con la Selección española en la final de la Nations Leaague de 2025 cuando ante Portugal el donostiarra marcó pero no sirvió para ganar al combinado comandado por Cristiano Ronaldo que se llevó el título en la tanda de penaltis.

Sin embargo, en la última gran cita de la Selección española, la final de la Eurocopa 2024, Oyarzabal marcó el segundo de España ante Inglaterra que servía para darle el cuarto entorchado continental a la 'Roja'. Sin que parezca una broma o un exceso de vanidad, si en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, España llega a la final, los de Luis de la Fuente podrían estar 'tranquilos' ya que antes o después debería llegar el gol de Oyarzabal.