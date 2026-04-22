Remiro, Oyarzabal, Elustondo, Barrenetxea, Zubeldia y Aihen Muñoz marcan un hito con la Real Sociedad

Estos seis jugadores son los únicos supervivientes de la final de la Copa del Rey del año 2021 que el club txuri-urdin le ganó al Athletic Club. De este modo, todos y cada uno de ellos acumulan dos torneos coperos como futbolistas de la Real Sociedad

La Real Sociedad va a afrontar este miércoles un nuevo partido de LaLiga, contra el Getafe CF, el cual estará marcado por la resaca de haber ganado la Copa del Rey el pasado fin de semana. Fue un campeonato en el que el equipo vasco superó al Atlético de Madrid, que partía con la vitola de favorito, y que sirvió para que varios jugadores de la Real Sociedad sumaran su segundo entorchado copero con la entidad de San Sebastián. Remiro, Oyarzabal, Elustondo, Barrenetxea, Zubeldia y Aihen Muñoz, que son los únicos supervivientes de la Copa del Rey de la final del año 2021, han marcado un hito con la Real Sociedad.

Oyarzabal, el único que fue titular en los dos títulos de la Copa del Rey de la Real Sociedad

La Real Sociedad ha ganado dos títulos de Copa del Rey en los últimos años, 2021 y 2026, y sólo seis futbolistas han tenido la suerte de repetir, siendo estos Remiro, Oyarzabal, Elustondo, Barrenetxea, Zubeldia y Aihen Muñoz, que ya pasan a la historia del club vasco.

Sin embargo, no todos ellos han tenido el mismo protagonismo en esas dos finales coperas. De hecho, sólo Mikel Oyarzabal ha sido titular, teniendo algunos más importancia con el paso de los años, mientras que los otros la han perdido.

Mikel Oyarzabal es el único de los seis futbolistas de la Real Sociedad que han ganado los dos títulos de la Copa del Rey que ha sido titular en ambos. El de Eibar, curiosamente, en los dos partidos marcó un gol de penalti. En la final del año 2021, eso sí, jugó como extremo izquierdo, mientras que en la de 2026 fue delantero centro.

Uno de los futbolistas que ha adquirido protagonismo con el paso de los años ha sido Ander Barrenetxea. El extremo jugó unos pocos minutos en la final del año 2021, pero en la de 2026 fue titular e incluso marcó un gol.

Por otro lado, algunos que siguen igual son Aihen Muñoz y Aritz Elustondo. Aihen Muñoz no jugó en la de 2021 y luego sólo unos minutos en la del año 2026. Por su parte, Aritz Elustondo tuvo minutos unos pocos minutos de juego en las dos finales de la Copa del Rey.

Finalmente están los casos de Igor Zubeldia y Álex Remiro. Álex Remiro fue titular en la final de Copa del Rey del año 2021 para no jugar en la de 2026 porque Pellegrino Matarazzo seleccionó a Unai Marrero como el portero en esta competición. Por su parte, Zubeldia fue titular en la final del año 2021, pero en la final copera del 2026 no ha podido jugar por una lesión que le tiene alejado de los terrenos de juego desde hace varias semanas.