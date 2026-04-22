Se le complica el objetivo a la Real Sociedad: menos margen de error

Carlos Soler, centrocampista del equipo vasco, afirmó que a pesar de las celebraciones por ganar la Copa del Rey, la Real Sociedad no se relajará y saldrá a ganar en estos siete partidos que le restan para intentar terminar en la quinta posición de LaLiga y tener opciones así de clasificarse para disputar la próxima edición de la UEFA Champions League, pero el Real Betis no falló

Carlos Soler, futbolista de la Real Sociedad, ha afirmado que el equipo vasco quiere acabar en la quinta posición de LaLiga.IMAGO

La Real Sociedad vive uno de los mejores momentos de su historia reciente después de haber ganado la Copa del Rey en estos últimos días. A pesar de ello, el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo sigue lleno de ambición ya que con la participación en la UEFA Europa League ya asegurada ahora quiere intentar meterse en la UEFA Champions League. Para ello, debe quedar en la quinta posición, que actualmente ostenta el Real Betis, el cual no se lo está poniendo fácil al club vasco que cada jornada que pasa tiene menos margen de error.

Uno de los futbolistas de la Real Sociedad que afirmó que el equipo vasco quería terminar en la quinta posición fue Carlos Soler, cuya idea fue respaldada por Pellegrino Matarazzo en rueda de prensa. "Queremos seguir en esta ola. El quinto puesto y la Champions es el objetivo claro", dijo en una entrevista en la Cadena SER.

El Real Betis le gana al Girona FC y le meter presión a la Real Sociedad

La jornada 33 de LaLiga comenzó este martes con la disputa de tres partidos, siendo el más importante para los intereses de la Real Sociedad el que disputaba el Real Betis contra el Girona FC en el Estadio de Montilivi. No hubo buenas noticias para el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo ya que el club andaluz ganó por 2-3 y se consolidó en la quinta posición de la clasificación de LaLiga.

Ahora el Real Betis suma 49 puntos, por los 44 unidades que acumula el RC Celta y los 42 puntos que tiene una Real Sociedad que ahora está obligada a no fallar contra el Getafe CF si quiere ver mermadas sus opciones de terminar en esa quinta posición que pueda dar la clasificación para disputar la próxima edición de la UEFA Champions League.

Y es que tras este partido faltaran un total de 6 jornadas para que termine el campeonato de Primera división y si la Real Sociedad no gana al Getafe CF se quedará a 6 o 7 puntos de un Real Betis que, de momento, además le tiene el gol average ganado al equipo que entrena Pellegrino Matarazzo después del 3-1 a favor del club verdiblanco en el partido de la primera vuelta.

La plaza extra de la Champions League, complicada para el fútbol español

Con todo, ni siquiera el Real Betis, con la ventaja que tiene actualmente, tiene claro que vaya a disputar la próxima edición de la UEFA Champions League ya que actualmente Alemania cuenta con muchas opciones de lograr esa plaza extra para la mejor competición del mundo de clubes.

España tiene una ligera ventaja sobre Alemania, concretamente 0.191 puntos. Los equipos de LaLiga deben esperar a que Rayo Vallecano y Atlético de Madrid consigan mejores resultados que Friburgo y Bayern Munich en las competiciones europeas para que el fútbol español consiga esa plaza extra para la UEFA Champions League y que recaería en el quinto clasificado de Primera división.