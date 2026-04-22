Las posiciones en las que necesita fichar la Real Sociedad

Erik Bretos, director deportivo del equipo vasco, tiene tarea por delante ya que el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo va a disputar cuatro competiciones oficiales la próxima temporada y, por tanto, va a necesitar fichajes para mejorar posiciones en las que claramente hay carencias en esta campaña

Erik Bretos, director deportivo de la Real Sociedad, tiene tarea por delante durante el próximo mercado de fichajes de verano.@RealSociedad

La Real Sociedad ya puede comenzar a planificar la próxima temporada sabiendo que va a disputar cuatro competiciones oficiales (LaLiga, la Copa del Rey, la Supercopa de España y, de momento, la UEFA Europa League). Tiene trabajo por delante Erik Bretos, director deportivo del equipo vasco, ya que durante el próximo mercado de fichajes va a tener que realizar varios movimientos para proporcionarle a Pellegrino Matarazzo una plantilla amplia y que dé las garantías suficientes para afrontarlas todas. De hecho, sin contar salidas que pueda haber, la Real Sociedad necesita, al menos, tres fichajes para tapar carencias que tiene la plantilla actual.

Lateral derecho, central y extremo: las posiciones a reforzar de la Real Sociedad

Erik Bretos va a tener que estar igual de fino en el próximo mercado de fichajes de verano que cuando apostó, o recomendó, que se eligiera a Pellegrino Matarazzo como entrenador en sustitución de Sergio Francisco.

El director deportivo va a ser el encargado de realizar los fichajes que necesita la Real Sociedad para tener un equipo competitivo para dar la talla y compaginar las cuatro competiciones que va a disputar la siguiente campaña.

Por el momento, son tres los fichajes que necesita el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo ya que tiene o va a tener carencias evidentes.

La primera posición es la de lateral derecho. La Real Sociedad va a necesitar a un futbolista que le de algo de descanso a Jon Aramburu. Mikel Odriozola está lesionado y no se le espera de vuelta hasta finales de año y Aritz Elustondo acaba contrato. Por tanto, la Real Sociedad necesita fichar en esa demarcación.

Otro refuerzo que debe llegar a la Real Sociedad es un central. Jon Martín e Igor Zubeldia son fijos para la próxima temporada y se espera que Jon Pacheco intente convencer a Pellegrino Matarazzo. Por otro lado, el club vasco debe decidir si se ejecuta o no la opción de compra que tiene por Duje Caleta-Car.

Por último está la posición de extremo en donde están jugadores como Kubo, Barrenetxea, Guedes, Pablo Marín o Zakharyan. El problema es que se consiguió la cesión de Wesley Gassova en el pasado mercado invernal para que el equipo mejorara, pero el brasileño no ha cumplido con las expectativas. Se espera que la Real Sociedad vuelva a fichar a un extremo el próximo verano.

De este modo, se da por hecho que la Real Sociedad va a intentar fichar a un lateral derecho, a un central y a un extremo durante el siguiente mercado de verano. Eso sin contar las salidas.

Otros movimientos, a expensas de si se producen salidas

La Real Sociedad, de momento, no mira más allá en el mercado de fichajes ya que cualquier otra incorporación está condicionada a que se produzcan salidas.

Sobre la mesa están las opciones de que dos pesos pesados como Álex Remiro, que cuenta con el interés del FC Barcelona, y de Take Kubo, con cartel en Inglaterra sobre todo, cambien de aires, pero por ahora no hay nada.

Sin se quedan, la Real Sociedad tendrá menos quebraderos de cabeza durante el próximo mercado.