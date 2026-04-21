El error de la IA con Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad: "Voy a confiar más en Erik Bretos"

Jokin Aperribay, presidente del club vasco, ha desvelado una curiosa anécdota en la que preguntó a su móvil si el de Estados Unidos, que fue propuesto por el director deportivo, era el técnico ideal para sustituir a Sergio Francisco y para enderezar el rumbo del equipo txuri-urdin

La Real Sociedad está viviendo uno de los mejores momentos de su historia después de haber ganado la Copa del Rey en el que el gran protagonista es Pellegrino Matarazzo, su entrenador, que cogió a un equipo que estaba coqueteando con el descenso a Segunda división y que lo ha hecho campeón. Fue una apuesta arriesgada que ha salido bien y cuyo gran responsable es el director deportivo Erik Bretos. Jokin Aperribay, presidente del equipo vasco, ha señalado que llegó incluso a preguntar a la IA la cual le dijo que el de Estados Unidos no era el indicado.

Jokin Aperribay ha desvelado que cuando Erik Bretos le propuso el nombre de Pellegrino Matarazzo le preguntó a la IA que tenía en el móvil si era el técnico indicado para enderezar el rumbo de un equipo que no tuvo su mejor rendimiento con Sergio Francisco. La máquina le dijo que no. "Ya que estamos aquí... cuando Erik Bretos me dijo, Matarazzo, yo pregunté a la IA. Matarazzo, él lo sabe. ¿Es un buen entrenador para la Real? No, me dijo la IA. No, joder. Voy a confiar más en Erik que en la IA", ha explicado en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER.

Está claro que la IA cometió un error o se equivocó con Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad. El propio Aperribay ha dicho que tras la semifinal de la Copa del Rey contra el Athletic Club la respuesta cambió. "El caso es que cuando volvíamos de la semifinal de Athletic, pregunté, ¿Matarazzo es un buen entrenador para la Real? Y me puso, ¡excelente! Le pregunté a la IA del móvil".

Jokin Aperribay quedó asombrado por el grado de conocimiento de Pellegrino Matarazzo sobre la Real Sociedad

Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, ha explicado que quedó asombrado con Pellegrino Matarazzo lo cual le convenció para ficharlo como entrenador del primer equipo vasco. "Bueno, no. No, yo no le conocía. Es verdad que tuvimos cinco reuniones con él. La primera reunión me impactó. Porque conocía todo de todos. Tenía un análisis de la Real impresionante. En la primera. Y la verdad es que yo salí de esa reunión y dije, bueno, a ver, este... conoce todo. Y la segunda, la tercera y la cuarta. Y la quinta, dijimos... A la quinta reunión telemática. La primera fue presencia, la segunda presencia, la tercera y la cuarta y la quinta telemáticas. Dijimos que le queríamos explicar lo que era la Real Sociedad y nosotros. Que si pensaba que nos íbamos a fichar, no. Que si pensaba que tal, pues... Lo que pensamos que era el ideal para la Real. Y ya está".

Por último, el mandamás del equipo vasco ha dicho que en el partido copero contra el CD Eldense le comunicaron a Pellegrino Matarazzo que era el elegido para ser entrenador de la Real Sociedad. "Y sí, tuvimos dos presenciales y tres telemáticas. Y... Y cuando jugamos en Elda, esa tarde fue la tarde que le llamamos para decir que iba a ser entrenador de la Real Sociedad".