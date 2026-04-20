La lucha de Celta de Vigo, Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal por emular a la Real Sociedad

Los filiales de vigueses, merengues, colchoneros y groguets están en puesto de play off de ascenso a LaLiga Hypermoiton en los grupos 1 y 2 de Primera RFEF

La Real Sociedad se alzó este pasado sábado con la Copa del Rey en una fatídica tanda de penaltis en la que dos nombres destacaron por encima del resto en el cuadro de Matarazzo: Unai Marrero y Pablo Marín. Ambos son productos de la cantera de la Real Sociedad, es decir, Zubieta. Como el propio presidente realista destacó este pasado domingo en su llegada a San Sebastián, los donostiarras pueden presumir de ser el único equipo de Primera con un filial en LaLiga Hypermotion.

El filial de la Real Sociedad podría verse acompañado el próximo curso por un nuevo filial de un equipo de Primera ya que a falta de cinco jornadas para que termine la liga regular en los grupos 1 y 2 de Primera RFEF, hasta cuatro conjuntos filiales están metidos en puestos de play off de ascenso a Segunda división. Estos son el Celta de Vigo, el Real Madrid (Castilla), el Atlético de Madrid y el Villarreal.

El filial de la Real Sociedad como ejemplo a seguir para Celta de Vigo, Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal

El filial de la Real Sociedad, también denominado Sanse, subió a LaLiga Hypermotion el pasado curso tras superar en el play off de ascenso a Mérida en semifinales haciendo valer su mejor clasificación en Liga para pasar y al Nástic de Tarragona en una final a doble partido.

Este curso, el cuadro que está dirigiendo Ansotegi está yendo claramente de menos a más y a falta seis jornadas es decimosexto con 41 puntos con el descenso a seis puntos. Los donostiarras no están ni mucho menos salvados pero están en el camino de conseguirlo.

El tener un filial en Segunda división, además de conllevar un coste más alto del mismo, tiene también numerosas ventajas ya que ayuda a que los más jóvenes y aquellos que en teoría serán el futuro del primer equipo, se puedan foguear en la siempre complicada Hypermotion que cuenta con históricos del fútbol español como Deportivo de La Coruña, Real Valladolid o Cádiz. En esta tesitura querrán verse en un par de meses los filiales de Celta de Vigo, Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal, estando todos ellos en el camino a falta de cinco jornadas para el final de Liga.

Celta de Vigo y Real Madrid, a la sombra del Tenerife de Álvaro Cervera

Los filiales de Celta de Vigo y Real Madrid comparten el grupo 1 y esta temporada les está tocando sufrir el puño de hierro de un histórico que llegó a jugar en Primera división como el Tenerife. Los chicharreros, con Álvaro Cervera al frente, aventajan al filial celeste (segundo clasificado) en nueve puntos a falta de 15 por disputarse. Diez de ventaja tiene el Celta B con el cuadro que marca el último puesto en play off de ascenso a Segunda que es precisamente el Real Madrid Castilla.

Atlético de Madrid y Villarreal siguen con posibilidades reales de ascenso directo

En el grupo 2 de Primera RFEF el ascenso no está tan claro como ocurre en el uno. Así, el líder es el Eldense, que también descendió al año pasado desde segunda al igual que el Tenerife, con 62 puntos. Le siguen a los del Nuevo Pepico Amat, el Sabadell con 61, el filial del Atlético de Madrid con 58 y algo más atrás el Villarreal B con 54. La frontera del play off la marca el CE Europa con 53. Tal y como ocurre en el grupo 1, quedan aún 15 puntos por disputarse.

El sistema de play off de ascenso desde Primera RFEF a LaLiga Hypermotion

El ascenso desde Primera RFEF a LaLiga Hypermotion cuenta en primer lugar con dos equipos que suben de manera directa una vez que se proclamen campeones de los grupos 1 y 2 respectivamente. Los dos equipos restantes saldrán del play off en el que el segundo clasificado (grupo 1 o 2), se medirá al quinto del otro grupo y el tercero al cuarto.

Tanto segundo como tercero cuentan con el factor campo a su favor para el encuentro de vuelta y en caso de empate no habrá prórroga sino que pasará a la final del play off el que mejor clasificación haya tenido en la liga regular. De ahí saldrán cuatro equipos que se medirán en una final a doble partido y que dará como resultado dos conjuntos que subirán a LaLiga Hypermotion.