El Barcelona prioriza el fichaje de Bastoni y activa alternativas ante un verano clave en defensa

El FC Barcelona, con Joan Laporta, Deco y Hansi Flick al frente del proyecto, trabaja en reforzar su defensa de cara a la próxima temporada. Alessandro Bastoni, Pau Torres y Nico Schlotterbeck aparecen en la agenda azulgrana, mientras el club analiza su margen económico y el contexto del mercado

El Barcelona ya ha activado la maquinaria de planificación de cara al próximo mercado estival con una prioridad bien definida: reforzar el eje de la defensa. En plena lucha por los títulos, la dirección deportiva liderada por Deco trabaja en paralelo para detectar oportunidades que permitan elevar el nivel competitivo de la plantilla sin comprometer la estabilidad económica del club.

En este contexto, el nombre de Alessandro Bastoni ha ganado fuerza en las últimas semanas. El central del Inter de Milán reúne condiciones que encajan plenamente en el modelo azulgrana, especialmente por su capacidad para iniciar el juego desde atrás y su experiencia en escenarios de máxima exigencia. Su perfil responde a la necesidad de incorporar un defensor con jerarquía que pueda marcar diferencias en los momentos decisivos de la temporada.

Bastoni, una operación compleja pero estratégica

El interés del Barcelona en Bastoni no es circunstancial, sino fruto de un seguimiento prolongado. El club considera que el italiano puede convertirse en un pilar del proyecto a medio plazo, aunque su fichaje presenta dificultades evidentes por su elevado coste y su peso dentro del Inter. Según informa Gazzetta dello Sport, la entidad italiana valora su salida en cifras cercanas a los 100 millones de euros, una cantidad que obliga a los azulgranas a estudiar con precisión cualquier movimiento.

A pesar de ello, el contexto del Inter podría abrir una ventana de oportunidad. El conjunto nerazzurro estaría dispuesto a escuchar ofertas para equilibrar sus cuentas y afrontar nuevas operaciones en el mercado, lo que sitúa al Barcelona en una posición de vigilancia constante. Además, el propio jugador vería con buenos ojos un cambio de aires hacia LaLiga, lo que añade un componente favorable a una posible negociación.

Alternativas en la agenda azulgrana

Ante la complejidad de la operación por Bastoni, la dirección deportiva no limita su estrategia a un único objetivo. Pau Torres, actualmente en el Aston Villa, aparece como una alternativa consolidada por su experiencia y conocimiento del fútbol español, además de su capacidad para adaptarse a un estilo de juego basado en la posesión y la salida limpia de balón.

Otro de los nombres que se manejan es el de Nico Schlotterbeck, central del Borussia Dortmund que destaca por su potencia física y su agresividad defensiva. Su perfil ofrece características diferentes, lo que permitiría al Barcelona valorar distintas opciones en función de las necesidades específicas del equipo y de las condiciones del mercado.

El fair play, condicionante clave en la operación

La planificación del Barcelona no puede desligarse de su realidad económica. El fair play financiero sigue siendo un factor determinante en cada decisión, obligando al club a equilibrar ambición deportiva y sostenibilidad. La incorporación de un central de alto nivel deberá ajustarse a los márgenes establecidos, lo que podría condicionar tanto la elección final como la estructura de la operación.

En este sentido, el club trabaja en distintos escenarios que contemplan salidas, ajustes salariales y fórmulas de pago que permitan afrontar el fichaje sin comprometer la viabilidad del proyecto. La gestión económica será tan decisiva como la elección del propio futbolista.

Una defensa que necesita dar un salto de calidad

La búsqueda de un central responde a una necesidad detectada durante la temporada. El equipo ha mostrado momentos de fragilidad defensiva en partidos de máxima exigencia, lo que ha llevado al cuerpo técnico a plantear la incorporación de un perfil que aporte solidez, liderazgo y regularidad en el rendimiento.

El objetivo no es únicamente aumentar la competencia interna, sino elevar el nivel global de la línea defensiva para afrontar con mayores garantías los retos que plantea el calendario. En un contexto en el que cada detalle puede marcar la diferencia, reforzar la defensa se ha convertido en una cuestión estratégica.

Un verano que marcará el rumbo del proyecto

La decisión final no se tomará de forma inmediata, ya que el Barcelona quiere analizar el rendimiento del equipo en el tramo final de la temporada antes de ejecutar movimientos definitivos, con la lucha por LaLiga y los cuartos de final de la Champions League en el horizonte próximo. El desenlace de las competiciones en curso y la evolución del mercado influirán directamente en la estrategia del club.

Con Bastoni como principal objetivo y varias alternativas sobre la mesa, el Barcelona se prepara para un verano que puede ser determinante en la construcción de su proyecto. La elección del nuevo líder defensivo no solo reforzará la plantilla, sino que también marcará el rumbo competitivo del equipo en los próximos años.