Balde toma una decisión pese al fuerte interés de la Premier League

Alejandro Balde despierta interés de grandes de la Premier, pero su prioridad sigue siendo quedarse en el Barça

El lateral izquierdo del FC Barcelona, Alejandro Balde, ha despertado el interés de varios clubes de la Premier League, según informan medios como Mundo Deportivo y Sport. Equipos como el Manchester United, el Manchester City y el Aston Villa han realizado consultas sobre la situación del jugador blaugrana, lo que evidencia la proyección internacional del joven defensor.

Posible salida del Barça

El club catalán estudia cuidadosamente las posibles ofertas que podrían llegar este verano. Aunque Balde es considerado un jugador clave por Hansi Flick y un activo de futuro para la entidad, el Barcelona podría valorar una propuesta económica importante, dada su situación financiera y la intención de reforzar la plantilla con nuevas incorporaciones.

Balde, pieza clave del Barça

Actualmente, Balde se encuentra apartado de los terrenos de juego debido a una lesión en el bíceps femoral, que podría mantenerle fuera hasta principios de abril. A pesar de ello, el lateral sigue siendo titular para Flick siempre que su salud lo permita. Su juventud, potencia física y formación en La Masia lo convierten en uno de los laterales más prometedores de Europa, cualidades que atraen a los clubes ingleses.

Situación contractual y futuro

El jugador tiene contrato con el Barcelona hasta 2028 y una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, conocida como ‘anti-jeques’. Aunque Balde está feliz en el Camp Nou y su prioridad es continuar en el club, el Barça mantiene abierta la posibilidad de escuchar ofertas atractivas, especialmente procedentes de la Premier, que podrían superar los 50 millones de euros actualmente tasados por el lateral.

Relación con su entorno

El agente de Balde, Jorge Mendes, mantiene un contacto constante con la directiva del club y asegura que su representado se encuentra cómodo en la ciudad y con el proyecto deportivo. Además, Balde mantiene una estrecha relación con jugadores jóvenes del primer equipo, como Lamine Yamal, lo que refuerza su adaptación y continuidad en el club.

Escenario abierto para el verano

El Barcelona planea un mercado de verano con posibles salidas y fichajes que ayuden a fortalecer el equipo. Aunque Balde es titular y pieza clave en la estrategia de Flick, la directiva barcelonista maneja varios escenarios de mercado, conscientes de que un traspaso podría generar una significativa inyección económica para nuevos proyectos deportivos.

En resumen, Alejandro Balde sigue siendo un referente en el lateral izquierdo del Barça, pero su futuro podría verse influido por ofertas de Inglaterra, a pesar de que él prioriza mantenerse en el Camp Nou y consolidarse como un jugador fundamental del equipo.