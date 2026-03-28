De la Fuente responde al debate del ‘nueve’ de España: "Tenemos un killer"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, habló tras el España 3-0 Serbia. En su comparecencia, defendió el papel de Mikel Oyarzabal y lanzó un mensaje claro sobre una de las grandes dudas de la Selección antes del Mundial

La Selección española sigue avanzando con paso firme en el camino hacia el Mundial de 2026, pero hay un debate que no desaparece: el del ‘9’. Tras la victoria por 3-0 ante Serbia, Luis de la Fuente quiso poner fin a esa discusión con un mensaje directo.

“Cuando se dice que falta un killer… somos unos afortunados”, afirmó el seleccionador, señalando a Mikel Oyarzabal como uno de los ejemplos más claros de que España tiene gol.

Oyarzabal responde en el campo y entra en la historia

El delantero de la Real Sociedad fue el gran protagonista del partido con un doblete que no solo ayudó a cerrar el triunfo, sino que también le permitió escalar posiciones en la historia de la Selección.

Con sus dos goles ante Serbia, Oyarzabal se ha convertido en el noveno máximo goleador histórico de España, un dato que refuerza su papel dentro del equipo en un momento en el que la figura del delantero centro sigue siendo cuestionada.

De la Fuente no dudó en poner en valor su rendimiento y su perfil: “Lo hace todo bien. Puede ser incluso un gran entrenador por cómo entiende el fútbol”.

Un mensaje claro a pocos meses del Mundial

El seleccionador quiso ir más allá del partido y lanzar un mensaje de fondo. España no necesita buscar fuera lo que ya tiene dentro.

En un contexto en el que se ha debatido sobre la falta de un goleador puro, De la Fuente reivindica a los futbolistas actuales, convencido de que el equipo tiene suficientes recursos ofensivos para competir al máximo nivel.

“Nos cuesta poner en valor lo nuestro”, insistió, en una reflexión que apunta directamente a uno de los temas más recurrentes alrededor de la Selección.

Un grupo que sigue creciendo

Más allá del foco en Oyarzabal, el técnico también destacó el crecimiento colectivo del equipo. El debut goleador de Víctor Muñoz, autor del tercer tanto, refuerza la idea de que España sigue generando alternativas ofensivas.

“Solo le pido que siga así”, comentó sobre el joven extremo, subrayando la importancia de la continuidad en el rendimiento, cuando aún queda el segundo amistoso ante Egipto.

La portería y el equilibrio del equipo

De la Fuente también volvió a referirse a otro de los puntos fuertes del equipo: la portería. Con Unai Simón como titular ante Serbia y Joan García fuera de la convocatoria, el seleccionador insistió en el alto nivel de competencia, dentro de una lista que incluye a cuatro guardametas.

“No tengo ninguna duda, los cuatro son una garantía”, aseguró, destacando el equilibrio interno del grupo en una posición clave.

España avanza con el Mundial en el horizonte

El triunfo ante Serbia abre un año en el que el gran objetivo ya está marcado. España no esconde que el Mundial está en el centro de todo, donde se espera lograr la segunda estrella.

Cada partido, cada decisión y cada mensaje forman parte de una preparación que entra en su fase decisiva. Y en ese camino, De la Fuente ha querido dejar clara una idea: el gol no es un problema.