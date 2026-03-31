España - Egipto: alineaciones posibles y cómo ver en tv y online el partido amistoso de la selección española

Luis de la Fuente y los suyos afrontan el último test antes del Mundial de este verano. Y en él, el técnico riojano hará algunos cambios respecto al equipo que venció con solvencia el pasado viernes a Serbia (3-0)

El último examen antes del Mundial para que Luis de la Fuente termine de configurar su lista definitiva. Por eso, se espera que el riojano realice sus últimas probaturas tras el brillante ensayo firmado ante Serbia el pasado viernes (3-0).

Luego, quedarán previsiblemente dos amistosos más antes del Mundial, uno ya definido frente a Perú en la ciudad mexicana de Puebla y otro por concretar, ya serán en junio, en el esprint final para el torneo, con todo ya definido en cuanto a nombres y posiciones de la convocatoria, cuyos últimos puestos están en juego en este amistoso y en los dos meses y medio que quedan de camino con sus diferentes clubes hasta la cita norteamericana.

Cuando termine el encuentro en el RCDE Stadium de Cornellá, restarán 71 días para el comienzo del torneo que centra la atracción de todos en esta campaña; menos tiempo aún para una lista que ya tiene su bloque más o menos aparente, a la que solo le restan algunas dudas, alguna irrupción meritoria quizá pendiente o algún regreso para componer el equipo que acudirá a Estados Unidos, México y Canadá con un reto inequívoco: ser campeón.

El once contra Serbia transmitió los trazos sólidos de un equipo inicial para el Mundial, también con Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Pedri González, Fermín López y Lamine Yamal, además de Alex Baena, a la espera de Nico Williams, indisponible en esta convocatoria, la última antes del Mundial 2026. Aún tiene tiempo el extremo.

Este martes se prevé un equipo distinto en varias de sus posiciones. La primera es la portería, en la que se espera de inicio a David Raya, que volverá al lugar de su debut con España. La duda es si se producirá ya el esperado estreno a lo largo del amistoso de Joan García, el último en llegar a la competencia bajo los palos, impresionante en el Barcelona y principiante en la selección absoluta. El pasado viernes fue el descarte en el estadio de la Cerámica. También queda por debutar el extremo Ander Barrenetxea, tras hacerlo ya tanto el central Cristhian Mosquera como el atacante Víctor Muñoz, además goleador.

Pedro Porro, Dean Huijsen, Álex Grimaldo, Pablo Fornals, Yeremy Pino o Ferran Torres también pueden tener su sitio en la alineación inicial como novedades este martes respecto a la victoria frente a Serbia. El único contratiempo es la baja de Martín Zubimendi. El medio centro del Arsenal, que disputó poco más de un cuarto de ahora ante Serbia, abandonó este domingo la concentración a causa de unas molestias en la rodilla, que invitaron al cuerpo técnico a no correr ningún tipo de riesgo con un futbolista con sitio fijo en Estados Unidos, México y Canadá. Es un valor seguro.

Egipto, su rival de este martes, también es mundialista, encuadrado en su grupo con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda y ganador en su último amistoso por 0-4 a Arabia Saudí, que precisamente se cruza con España en el cuarteto que le ha tocado en suerte en la cita norteamericana del próximo verano, además de Uruguay y Cabo Verde.

Es una buena evaluación para España, por más que la baja de Mohamed Salah reduzca la dimensión en este encuentro de la cuarta clasificada de la última Copa África, que tan solo ha perdido en tres de sus últimos 19 compromisos internacionales, todos concentrados en el presente curso, y que sólo se ha enfrentado anteriormente en una ocasión con la selección española: el 2-0 de Raúl González y José Antonio Reyes en 2006.

Posibles alineaciones del España-Egipto

España: David Raya, Porro, Huijsen, Laporte, Grimaldo; Rodri, Fornals; Lamine Yamal, Dani Olmo, Yeremy; Ferran Torres.

Egipto: El-Shenawy; Hany, Hossam Abdel, Yasser Ibrahim, Rabia, Ahmed Fatouh; Ashour, Fathy, Attia; Marmoush, Islam Iss.

España - Egipto: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido amistoso que enfrenta a la Selección Española ante la Selección de Egipto, se disputará en el RCDE Stadium (Barcelona) hoy martes 31 de marzo de 2026, a partir de las 21:00 horas.

España - Egipto: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro amistoso que mide a ambos conjuntos se podrá ver RTVE y La 1 de Televisión Española.

España - Egipto: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde del RCDE Stadium. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.