Luis de la Fuente es tajante con el futuro de Nico Williams, Mikel Merino y Eric García en la selección

El preparador riojano confirmó en la rueda de prensa previa al amistoso contra Egipto que tiene un bloque hecho ya de 22 jugadores. Y que, por lo tanto, sólo le quedan cuatro plazas libres, salvo lesión de última hora

Es lo que quiere todo aficionado al fútbol de selecciones. Tener un equipo que se identifique con él, en el que conozca a los jugadores y que no estén rotando constantemente a los jugadores. Porque, al fin y al cabo, ellos también tienen que conocerse.

Y en este sentido Luis de la Fuente parece tenerlo bastante claro de cara al Mundial. El seleccionador español no ha podido ser más contundente cuando le han preguntado en la previa del amistoso contra Egipto si tenía ya más o menos clara su convocatoria para la cita de este verano.

"Contamos con una base sólida de 22 jugadores", afirmó el preparador nacional. Por lo tanto, sólo le quedan cuatro plazas vacantes para llegar a los 26 que permite la FIFA para estas ocasiones. Cuatro huecos que rellenará con perfiles de futbolistas que puedan ocupar las demarcaciones más necesitadas o con jugadores polivalentes que puedan actuar en distintas de ellas, tirando de sentido común.

En este mismo sentido, cuestionado por los que no han podido venir esta vez por culpa de las lesiones, como son los casos de Nico Williams o Mikel Merino, no escondió sus intenciones: "Esperamos que se recuperen a tiempo para entrar en la convocatoria del Mundial". Y al mismo tiempo respondió sobre la opción de Eric Garcia: "Tiene todas las posibilidades de optar a un puesto en la lista. Queda mucho por delante. De aquí dos meses, las puertas se van a abrir para muchos. Ojalá Eric esté totalmente recuperado".

En cuanto al choque que jugarán en el RCDE Stadium contra Egipto, el preparador riojano admitió su intención de "refrescar al equipo" y expuso que tiene "la decisión tomada" sobre el once titular, aunque evitó dar pistas: "Vamos a sacar un equipo muy competitivo, a los mejores jugadores para intentar ganar. Mañana nos jugamos el primer puesto del ranking FIFA y queremos seguir ganando. Necesitamos estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Ahora los jugadores están en la selección y selección también demanda el máximo rendimiento".

Los pitos a Joan García en el RCDE Stadium

Preguntado por la posibilidad de que el RCDE Stadium pite a Joan García tras dejar el Espanyol el pasado verano para fichar por el Barcelona, el seleccionador sugirió a los aficionados que dejen la tentación en casa y vengan a animar a la selección: "Los jugadores no son de ningún club, son de la selección y están aquí porque son muy buenos. Mañana vamos a disfrutar de un partido histórico, como hace cuatro años. Me encanta jugar en Cataluña. Hace cuatro años el ambiente fue sensacional, uno de los mejores que se ha vivido con la selección, y tengo ganas de vivirlo".

De la Fuente respondió que le "encanta" que se considere a España como una de las favoritas para ganar el próximo Mundial, puesto que hacer lo contrario sería "negar una situación evidente", y situó a la Roja en el grupo de principales candidatas junto a Inglaterra, Francia, Argentina -vigente campeona- y Brasil.

Un mensaje para los clubes

Por último, el seleccionador remarcó que toma sus decisiones pensando en lo mejor para el combinado nacional y, en referencia a los clubes, aseguró lo siguiente: "De la misma manera que soy empático con otros, exijo que sean empáticos conmigo". O lo que es lo mismo, que dejen de pedirle favores para mirar por los intereses que hay en juego todavía en la presente temporada, porque un Mundial sólo se juega cada cuatro años.