Unai Simón se moja con el debate de la portería en la selección española y apunta a Joan García: "Es el que más se acerca"

El cancerbero del Athletic admite que el catalán "lo está haciendo muy bien" en el Barcelona y su temporada en cambio no está siendo la mejor, por lo que no vería injusto un cambio en la meta de España a las puertas del Mundial

Aunque su temporada, como la de todo el Athletic, no está siendo todo lo buena que se esperaba, Unai Simón sigue siendo indiscutible para Luis de la Fuente. No han faltado las críticas en torno a la figura del meta rojiblanco, que además ve cómo crece y crece el debate en torno a la portería de la selección española con un claro protagonista: Joan García.

El cancerbero del FC Barcelona está recibiendo una lluvia de elogios por su gran rendimiento en el conjunto azulgrana y el seleccionado ha acabado rindiéndose a la evidencia, aunque de un modo particular. Lo ha convocado por vez primera para los amistosos ante Serbia y Egipto de este mes de marzo, pero han mantenido en la lista también a David Raya y Álex Remiro, confeccionando así una extraña citación con cuatro porteros.

"Joan García es el que más se acerca a Courtois"

Al respecto, Unai Simón ha destacado en 'El Partidazo' de la Cadena Cope que "a la gente le gusta el salseo y las polémicas", mojándose en el debate para alabar al guardameta catalán. "Courtois es un portero que siempre está a un grandísimo nivel y Joan García es el portero que más se le acerca por el nivel que está dando y los puntos que le está dando. El Barça está ahí arriba por actuaciones como la del Rayo de este fin de semana y hay que reconocerlo”, señaló.

El vitoriano, además, admitió que su temporada no está siendo la mejor, sin rehuir la comparación con el ex del Espanyol. "Yo no estoy haciendo mal las cosas y Joan las está haciendo muy bien”, reconoció, por lo que entendería que De la Fuente pueda meditar un cambio bajo palos a las puertas del Mundial.

"No sé si poner a Joan (García) o a David (Raya) es justo o injusto, pero el fútbol no funciona de esa manera. Al final el míster es el que toma estas decisiones. En cualquier caso, hay que ser buen compañero, hay que ser un profesional de este sector y pase lo que pase acatar la decisión. Si yo fuera el portero del Real Madrid seguiría habiendo debate. Siempre se va a querer buscar la polémica con el que juega. Lo había con Casillas, De Gea, Kepa...", afirmó.

Su 'top 3' en LaLiga y en el mundo

Además, Unai Simón no ha dudado al hacer su ranking de los mejores porteros y ha concedido un papel protagonista al catalán, al que muchos ven como titular en la 'Roja' más pronto que tarde. "Mi top 3 en la Liga son Courtois, Joan García y Oblak. En el mundo son Courtois, Joan García y Raya", apuntó.

La cancelación de la 'Finalissima'

Por otro lado, el cancerbero vasco lamentó que finalmente no se puedan medir a Argentina en la 'Finalissima', aunque prefirió eludir la polémica suscitada al respecto, con 'dardos' cruzados de un lado a otro del charco. "Es un título precioso y un termómetro perfecto para ver cómo vas a llegar al Mundial. Es una pena que no se haya podido dar por A, por B o por C... No sé exactamente el motivo, a mí me hubiera encantado jugarla”, comentó.

Rendido a Ernesto Valverde

En clave Athletic, por su parte, el internacional se refirió al adiós de Ernesto Valverde para ensalzar su figura. “Es imposible que la mayoría de aficionados del Athletic no piense que Ernesto ha sido el mejor entrenador que ha tenido toda su historia. Nos ha hecho levantar un título después de 40 años, nos ha metido dos veces en Champions en estas etapas y con suerte hará 495 partidos. No he escuchado a nadie hablar mal de Ernesto. Gestionar un vestuario de la manera que lo hace y cómo gestiona los partidos tácticamente, no creo que haya nadie mejor”, destacó.

El estado de Nico Williams y las amenazas a Jon Uriarte

Además, confirmó que Nico Williams "está mejorando y cada vez está más contento", por lo que espera que ponto está de vuelta, mostrándose también contundente sobre las amenazas recibidas por el presidente rojiblanco, Jon Uriarte. "Son actos de borregos que no saben de que va la película. Son borregos que creen que el Athletic, y el fútbol, se viven de esta manera. Estas cosas están fuera de lugar y deben estar fuera del Athletic", sentenció.