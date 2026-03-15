Se cancela la Finalissima: dardo de la UEFA a Argentina

El máximo organismo del fútbol europeo ha anunciado de forma oficial que el partido entre el campeón de Europa y de América, España y Argentina, se cancela definitivamente ante la imposibilidad de encontrar una sede y una fecha alternativa y las múltiples negativas de la campeona del mundo

Ya es oficial, la Finalissima entre España y Argentina, campeones de Europa y de América, se cancela de forma definitiva después de que ambas selecciones no hayan llegado a un acuerdo para encontrar una fecha y una sede alternativa a la de Lusail, en Qatar, el próximo 27 de marzo.

Según informó este domingo la UEFA, el acuerdo entre el máximo organismo del fútbol europeo y las Federaciones de España y Argentina ha sido imposible, aunque se han llegado a barajar varias soluciones después de que el organismo europeo y las autoridades de Qatar constataran la imposibilidad de que el partido se pudiera jugar en el estadio que albergó la final del Mundial 2022 a causa del conflicto bélico que afecta a Oriente Medio.

La UEFA subraya que en su comunicado que ha explorado "varias alternativas viables", pero "todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación de Fútbol Argentino (AFA)".

Ni el Santiago Bernabéu, ni a doble partido

La primera de las soluciones que se propuso fue la de celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu en la fecha prevista, con un reparto al 50 por ciento de los aficionados, pero Argentina se negó en rotundo, según ha desvelado la UEFA. La segunda opción fue que la Finalissima se celebrara a doble partido, con la ida en el Santiago Bernabéu, el 27 de marzo, y la vuelta en Buenos Aires en una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028.

El siguiente paso, ha recalcado la UEFA, fue solicitar a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido pudiera celebrarse el 27 de marzo o en la fecha alternativa del 30 de marzo, pero la AFA volvió a negarse.

La contraoferta de Argentina

De esta forma, Argentina presentó una contrapropuesta para que el partido se aplazara hasta después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este verano, pero, "dado que España no dispone de fechas disponibles", esa posibilidad tuvo que descartarse, según la UEFA.

El siguiente movimiento de la AFA fue expresar su disponibilidad de jugar "exclusivamente" el 31 de marzo, "una fecha que resultó inviable", añaden las fuentes del organismo europeo. La UEFA expresa su agradecimiento al Real Madrid, al comité organizador y a las autoridades de Qatar por "su apoyo y cooperación en el intento de organizar" el encuentro intercontinental.

Según el organismo que dirige Aleksander Ceferin, en el caso del Real Madrid, "sus esfuerzos se realizaron con un plazo de preaviso extremadamente corto". También agradece a la Federación Española de Fútbol su "flexibilidad para adaptarse a todas las opciones propuestas a lo largo del proceso".

La UEFA asume que a pesar de "las comprensibles dificultades" para reubicar el encuentro con tan poca antelación, su determinación era que se hubiera podido celebrar al ser un evento que se introdujo como "parte de la estrecha colaboración" entre la UEFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). La Finalissima reúne a los campeones de Europa y Sudamérica y su primera edición la ganó Argentina en 2022, el mismo año en que ganó el Mundial, tras derrotar a Italia por 3-0 en el estadio de Wembley, en Londres.

La UEFA también lamenta que el partido no se pudiera disputar en Qatar, del que subraya que es "un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia".