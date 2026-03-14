La suspensión de la Finalissima, cuestión de horas ante la falta de sede

La Finalissima entre España y Argentina sigue sin sede confirmada y la falta de acuerdo acerca cada vez más el partido a una posible suspensión

La esperada Finalissima que debe enfrentar a Selección de España y Selección de Argentina atraviesa momentos de gran incertidumbre. A falta de pocos días para la fecha inicialmente prevista, todavía no existe una sede confirmada, lo que ha provocado que aumenten considerablemente las posibilidades de que el encuentro sea cancelado o aplazado.

El partido debía enfrentar a los campeones de la Eurocopa 2024 y la Copa América 2024, pero las negociaciones entre las confederaciones y federaciones implicadas se han complicado más de lo esperado. La falta de consenso y el calendario internacional saturado dificultan cada vez más encontrar una solución viable.

Problemas logísticos y el conflicto en Oriente Medio

Originalmente, el partido estaba programado para disputarse en el Estadio Lusail de Doha, en Catar. Sin embargo, el contexto geopolítico en la región, marcado por tensiones en Irán y en varios puntos de Oriente Medio, obligó a replantear la sede del evento.

Ante este escenario, la UEFA y la CONMEBOL comenzaron a estudiar alternativas en Europa. El objetivo era mantener la fecha prevista, aunque trasladando el partido a un estadio europeo que garantizara seguridad y logística adecuada.

No obstante, el apretado calendario internacional se ha convertido en el principal obstáculo, ya que muchos estadios y selecciones tienen compromisos previos en las mismas fechas.

El Santiago Bernabéu, una opción que genera debate

Una de las primeras alternativas propuestas fue el Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid. Desde la UEFA, presidida por Aleksander Čeferin, se defendió esta opción como una solución rápida para garantizar la celebración del encuentro.

Sin embargo, la propuesta no fue bien recibida por la Asociación del Fútbol Argentino, presidida por Claudio Tapia. Desde el organismo sudamericano consideran que disputar el partido en Madrid supondría una clara desventaja deportiva para Argentina, al jugar prácticamente como visitante.

Propuestas alternativas sobre la mesa

Ante el desacuerdo, la federación argentina planteó otras posibles sedes en Europa. Entre ellas aparecen ciudades como Lisboa o Oporto en Portugal, Londres en Inglaterra (excluyendo el estadio de Wembley) o incluso Roma en Italia.

Otra propuesta que surgió en las conversaciones fue cambiar el formato tradicional del torneo. En lugar de un solo partido, se barajó la posibilidad de disputar una eliminatoria a doble encuentro, con un primer duelo en Madrid y la vuelta en el Estadio Monumental, estadio del Club Atlético River Plate.

Sin embargo, esta opción parece prácticamente inviable debido a la falta de fechas disponibles y a las dificultades logísticas que implicaría organizar dos partidos en un corto periodo de tiempo.

Las selecciones esperan una decisión urgente

Mientras las negociaciones continúan, el seleccionador argentino Lionel Scaloni trabaja con cautela y mantiene preparada una prelista de convocados, aunque todavía no se ha hecho pública.

En caso de que la Finalissima no se dispute finalmente, Argentina tendría que buscar un rival alternativo de forma urgente para la próxima ventana internacional. Incluso existe la posibilidad de que la selección sudamericana se quede sin partidos en esta fecha FIFA.

Por el momento, tanto la UEFA como la CONMEBOL siguen intentando salvar el encuentro que revive la antigua Copa Artemio Franchi, pero con el tiempo en contra, la amenaza de suspensión es cada vez más real.