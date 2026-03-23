La plantilla del Barcelona se deshace en elogios con Joan García: "Es espectacular"

La actuación del exportero del Espanyol en el duelo frente al Rayo Vallecano provocó los halagos de compañeros de vestuario como Araujo o Pedri, además de un Hansi Flick que así explicó, en rueda de prensa, sus sensaciones con el de Sallent: "Para eso lo trajimos"

La victoria del Barcelona frente al Rayo Vallecano dejó un protagonista por encima del resto: Joan García. El portero de Sallent volvió a destacar en un encuentro que se le pudo complicar al conjunto de Hansi Flick, dadas las diferentes llegadas que tuvo el equipo de Iñigo Pérez. Tras ello, el técnico alemán alabó la actuación del catalán, además de valorar su convocatoria con la selección española. De la misma manera, jugadores como Araujo y Pedri tuvieron palabras hacia el ex del Espanyol, que se estrena en una lista de Luis de la Fuente y podría debutar con España en este parón de selecciones.

Joan García sigue dando pasos hacia delante en su primera etapa en el Barcelona

Joan García continúa siendo una de las piezas claves de este Barcelona. Su fichaje ha sido todo un éxito, tal y como lo confirman sus numeros en la que es su primera temporada de azulgrana. Además, sus actuaciones le han llevado a conseguir entrar en la convocatoria de la selección española para los inminentes amistosos ante Serbia, de este viernes, y Egipto, el martes 31. En este sentido, el ex del Espanyol viene de ser importante en el triunfo frente al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou. Los de Iñigo Pérez, sobre todo en la segunda parte, llegaron de manera más sucesiva al área rival, pero no pudieron derribar la puerta de un meta que volvió a dejar la misma en 0, como ocurrió anteriormente frente al Athletic Club o Atlético de Madrid.

Joan García necesita cinco partido más para optar al Trofeo Zamora, ya que son necesarios los 28 encuentros en LaLiga EA Sports. El ex del Espanyol apunta a llegar a esa cifra en las próximas nueve jornadas que restan de campeonato doméstico. Sin embargo, el meta del Barcelona lidera la tabla al lograr 11 porterías a 0 en 23 partidos, registrando mejores datos que otros competidores como Courtois y Oblak, que se encuentran ambos en sus respectivos procesos de recuperación y que le hicieron perderse el Real Madrid - Atlético de Madrid del pasado domingo. Por ello, a falta de que Hansi Flick cambie de idea, el de Sallent afronta un calendario decisivo con rivales como el conjunto de Arbeloa o Simeone, además de Celta de Vigo o Real Betis, entre otros.

Hansi Flick, Pedri y Araujo destacan la actuación de Joan García contra el Rayo Vallecano

Por otro lado, la actuación de Joan García ante el Barcelona le hizo recibir todo tipo de halagos, como el de Hansi Flick en la rueda de prensa posterior a la victoria: "Para eso lo trajimos. Lo tenemos en la portería y nos ha dado una portería a 0. Es la respuesta fácil. Ha demostrado la fortaleza y la calidad que tiene y ha dejado la portería a cero Por supuesto que estoy feliz por su victoria. Lo han llamado de la selección y lo merece".

Además, jugadores como Araujo hablaron de esta manera sobre la figura de Joan García: "Es espectacular. Llegados a este punto, a nosotros no nos sorprende nada. Lo que se ve en los partidos es lo que vemos en cada entrenamiento". Por otro lado, Pedri explicó de esta semana sus sensaciones con el ex del Espanyol: "Es increíble, hace grandes paradas y además es indispensable con el juego de pies. Es un chico increíble, lo considero uno de mis mejores amigos".