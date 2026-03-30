Luis de la Fuente enseña sus cartas fijas para el Mundial

El técnico riojano ha sido bastante claro con su última convocatoria pero, sobre todo, con el once que puso ante Serbia. Ante Egipto sí podría darle minutos a aquellos con los que todavía tiene dudas

Si queremos luchar por el segundo Mundial de España es hora de ir calentando motores y que los clubes colaboren con Luis de la Fuente. Es complicado, pero necesario. Porque faltan dos meses para que arranque el título más prestigioso para cualquier futbolista o entrenador y que él solo es capaz de unir a todo un país por muchas divisiones que existan en él. Y con la carga del calendario actual es imposible que muchos de sus fijos lleguen frescos al verano.

Se está viendo con Brasil, donde Raphinha ha tenido que parar y Vinicius ha hecho saltar las alarmas también. Y el seleccionador español tiene una serie de cartas fijas a las que deben cuidar sus equipos para que esta cita que se juega cada cuatro años se pueda disfrutar en todo su esplendor.

Y es que si el técnico riojano fue bastante claro con esta última convocatoria, con el once que alineó frente a Serbia, posible antepenúltimo ensayo, dejó evidente que su 'once' para arrancar el Mundial lo tiene claro en su cabeza. Además, lo dijo en la rueda de prensa previa a la concentración: "El lunes arrancamos el Mundial y tenemos que ir con esa mentalidad". Un aviso para aquellos que todavía piensen que regalará minutos o realizará cambios al azar.

Ahora, frente a Egipto es posible que termine de probar a aquellos con los que tiene dudas, mientras que la RFEF anda buscándole un último amistoso, según ha confirmado el presidente Louzán, para darle otra oportunidad al propio Luis de la Fuente. Primero tendrá que configurar una lista de 55 jugadores y, después, una con 26 mundialistas.

Y, por ahora, parecen indiscutibles en su cabeza los guardametas Unai Simón y David Raya. Por mucho que haya convocado esta vez a cuatro porteros, el cancerbero del Athletic Club es su portero de confianza y será difícil que alguien lo mueva del arco, al tiempo que el del Arsenal parece que será su opción B. La tercera plaza se la jugarán Álex Remiro y Joan García prácticamente por sus actuaciones en Liga, porque parece complicado que vayan a tener minutos antes del Mundial.

Por otro lado, Pedro Porro y Marcos Llorente son los laterales derechos que cuentan con más papeletas para ir a tierras estadounidenses este verano, por lo que Carvajal tiene muy complicado volver a ponerse la elástica nacional en una cita mundialista.

Mientras tanto, la pareja de centrales Laporte-Cubarsí sigue ganando enteros. Un dupla que mezcla la veteranía y contundencia del vasco con la frescura y salida de balón que tiene el catalán. Huijsen, Le Normand, Mosquera, Pubill, Vivian, Eric García, Jacobo Ramón se tendrán que seguir ganando el puesto.

En el lateral izquierdo no hay muchas opciones, pero es que parece que tampoco le hacen falta. Porque en dos años, sólo han ido Grimaldo y Cucurella. Y el jugador del Chelsea es otro de sus 'favoritos'. Fran García, del Madrid, es la única alternativa que se presenta en caso de que algunos se lesione.

En la 'sala de máquinas', Rodri será quien lleve el timón tras haberse recuperado a tiempo de su lesión y Zubimendi su sustituto o su complemento en determinados partidos.

Donde sí puede tener más dudas por las numerosas opciones que tiene y las lesiones que se han producido en los últimos meses es en la zona de mediapuntas. Pedri tiene su plaza más que asegurada, salvo lesión del canario, al igual mientras que esperan que Mikel Merino llegue a tiempo de la lesión en el pie que le ha hecho pasar por el quirófano. En una situación similar está el palaciego Fabián Ruiz, quien lleva dos meses parado por una fisura en la rótula.

Fermín se está ganando a pulso en el Barcelona y en los minutos que le da Luis de la Fuente ir al Mundial y Dani Olmo es otro de sus privilegiados. Gavi e Isco será muy difícil que puedan ir por la larga inactividad que llevan, mientras que la gran sorpresa en esta demarcación en la lista final podría ser la del también bético Pablo Fornals.

Y, por último en la línea de ataque, que Oyarzabal será su '9' no hay quien lo discuta ya. Y sus acompañantes tampoco: Lamine Yamal y Nico Williams. Por contra, más dudas hay con los suplentes de estos. Porque uno de los últimos debutantes, Víctor Muñoz, ha presentado su candidatura con firmeza estrenándose con gol a los diez minutos de enfundarse la elástica nacional. El jugador de Osasuna podría ser la otra gran apuesta del seleccionador nacional. Borja Iglesias, Álex Baena, Yeremy, Jesús Rodríguez, Asensio, Moleiro, Bryan Gil, Bryan Zaragoza, De Frutos y Barrenetxea, entre otros, tendrán que seguir compitiendo por un puesto en esa lista de 26.