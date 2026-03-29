Cañizares le pone solución al debate en la portería de España para el Mundial: "Habría que llevar a cuatro porteros"

El exmeta del Valencia habló de los integrantes en esa posición de la última convocatoria de Luis de la Fuente: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan García. En este sentido, el exportero dio su opinión sobre esta competencia, apostando por la opción de incluir a los cuatro en la lista

La convocatoria de Joan García para el presente parón de selecciones ha provocado una división de opiniones desde que se hizo oficial la lista de Luis de la Fuente, que llamó hasta a cuatro porteros. La primera 'partida' la ganó Unai Simón, que fue titular ante Serbia y disputó los 90 minutos, dónde además el meta del Barcelona fue el descarte para enfrentarse al combinado de Paunovic en La Cerámica. Por ello, Santi Cañizares ha querido valorar esta competencia, sobre todo, de cara al Mundial de este verano.

Cañizares, sobre la figura del portero en un vestuario

De esta manera, Cañizares ha hablado, en el Diario Sport, sobre la competencia en la portería de un equipo: "El portero tiene un problema y es que solamente juega uno. No admite cambios ni rotaciones, aunque en el fútbol moderno es más común rotar. El portero tiene que encontrar su hábitat. Que es estar en un equipo donde entrenador, entorno, afición, jugadores, tengan plena confianza en él y se sienta cómodo todos los días. Esa fue mi pelea cada día, donde encontré ese ecosistema en el Valencia, en el Celta, en el Mérida, y entonces disfruté del fútbol. Cuando no lo encontré, los padecí mucho, porque en el banquillo, si crees en tus posibilidades y haces del fútbol tu vocación, estar en el banquillo resultaba insoportable. Yo lo pasé mal y tuve que esperar. A lo largo del tiempo, si tú persigues un objetivo, y tienes claro cómo llegar a tu objetivo, lo conseguí".

Por otro lado, Cañizares valoró a la selección española y cómo ve al grupo de cara al Mundial: "Creo que España contiene muy buenos jugadores y un gran entrenador, como es Luis de la Fuente. Es un técnico que entiende a los jugadores y acierta con las decisiones que toma. A veces, algunas de ellas no son las que tomaríamos todos. Tiene pleno conocimiento de la plantilla y España está jugando muy bien. De todo esto, para que se convierta en ‘éxito’ en el campeonato del mundo, hay un camino muy largo. El punto de partida es inmejorable, que no es poco. En esta selección, sobran jugadores, porque tienen un talento increíble. Mucho optimismo y respeto, porque a diferencia de otra competición, un mal partido te devuelve a casa".

Cañizares 'se moja' con el debate en la portería de la selección española

Por último, Cañizares fue preguntado por los tres porteros que llevaría al Mundial, tras la convocatoria de Joan García: "Se lo merecen todos. Unai Simón, porque viene siendo el portero titular de la selección española, y ganó una Eurocopa. Raya, porque jugando, de los cuatro, que más alto ha jugado en el Arsenal, y ha jugado muy bien, no ha hecho nada malo. Remiro, que técnicamente era el portero más sustituible, resulta que se ha puesto las pilas y se ha crecido. Ha decidido defender su ‘estatus’. Y Joan Garcia, un talento brutal. El portero que todo el mundo firmaría para su equipo, con tan solo 23 años. Es un fenómeno".

En este sentido, Cañizares concluyó afirmando que la buena noticia es que tenemos la portería cubierta, pero la mala noticia, es que, quién juegue, va a jugar con cierta ‘tensión’ porque hay algo muy común en este país: abrir debates en la portería y en el ‘9’. Habría que llevar a cuatro porteros. Yo me lesioné del tendón en la famosa lesión del frasco de colonia, en mayo de 2002, cuando se me cayó un frasco de perfume con el pie tras ducharme, el vidrio se rompió, seccionando el tendón. Ese año, fuimos cuatro porteros".