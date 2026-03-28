Los números de Oyarzabal con Luis de la Fuente deja en jaque a la Real Sociedad

El delantero vasco firmó otro doblete con España en el amistoso contra Serbia y dejó claro quién será la principal referencia ofensiva en el Mundial de este verano. Ahora, la presión será para Matarazzo

Es el momento de congelar a Oyarzabal hasta el próximo verano o, como mínimo, darle todo tipo de 'mimitos' hasta entonces. Porque hacía tiempo que España no tenía un '9' tan claro. Quizás desde Villa. Y de su perfil menos todavía. Un delantero que domina casi todos los registros y al que no le tiemblan las piernas desde ninguna de las zonas del área. O lo que es lo mismo, un 'killer' a los que se le caen los goles. Y, ahora, las miradas de todos los españoles estarán puestas en cada partido que dispute la Real Sociedad.

Su regularidad cada temporada le convierten en un seguro para cualquier entrenador. Y con Luis de la Fuente sus números son de matrícula de honor, tal y como demostró este pasado viernes ante Serbia, donde firmó un doblete para dejar claro que España tiene papeletas para dar mucha guerra en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo verano.

En total, con el seleccionador riojano suma ya 18 tantos en 31 partidos a sus órdenes, pero, sobre todo, once en los últimos diez encuentros, los diez como titular.

Unos números con los que ha conseguido afianzarse en el once inicial. De hecho, ha jugado de inicio 13 de los últimos 14 duelos, lo que le ha hecho pasar de ser suplente a ser uno de los fijos de Luis de la Fuente.

Este viernes abrió el marcador en el minuto 16 con el 1-0. Lo agrandó después, cerca del descanso, con el golazo a la escuadra del 2-0. El decimoctavo suyo en la era De la Fuente, entre los 117 que ha marcado el equipo nacional desde que lo dirige el actual seleccionador de forma ininterrumpida, a lo largo de 38 partidos, con 31 victorias, cuatro empates y tres derrotas.

Nadie ha aportado más goles que el atacante de la Real Sociedad. Ninguno de los otros 23 goleadores desde 2023 en adelante con ‘La Roja’, el último de ellos el debutante Víctor Muñoz este viernes ante Serbia. El más cercano es Mikel Merino, el centrocampista ahora del Arsenal, antes compañero suyo en el club donostiarra, con 10 goles en total.

No sólo marca, también asiste

Y es que Oyarzabal marca la diferencia en el ataque español. Porque no sólo ha marcado once goles en sus últimos diez choques con España, sino que ha dado también seis asistencias en los últimos diez partidos.

Ha anotado en cada uno de los últimos seis partidos internacionales. Y de los diez últimos disputados como titular sólo se quedó sin batir la portería rival en dos, pero en ambos fue un elemento crucial en los goles: contra Francia, en el 5-4 de la semifinal de la Liga de Naciones, dio dos de los cinco tantos de sus compañeros; y en el 0-6 a Turquía del pasado mes de septiembre, donde fue asistente hasta en tres ocasiones. La sexta asistencia la daría ante Georgia.

El noveno máximo goleador de la historia de la selección

En total, el delantero ha marcado 24 goles en 52 partidos como internacional, fuera quien fuera su seleccionador. Sólo ocho futbolistas han marcado más que él con la absoluta española. Son David Villa (59), Raúl González (44), Fernando Torres (38), Álvaro Morata (37), David Silva (35), Fernando Hierro (29), Fernando Morientes (27) y Emilio Butragueño (27), a los siguientes que acecha ya Oyarzabal, el goleador de Luis de la Fuente.

Y tras este nuevo recital, Luis de la Fuente no tuvo más remedio que rendirse en elogios hacia él al finalizar el encuentro ante Serbia: “Mikel Oyarzabal lo conocía por el año 2015, jugaba en la selección guipuzcoana de media punta y de delantero centro. Con nosotros ha jugado de delantero centro, de media punta, de extremo derecha y extremo izquierda y hace todo bien. Yo si alguna vez me habéis preguntado qué jugador veo que puede ser un gran entrenador en el futuro, además de otros, es Mikel Oyarzabal”.

El seleccionador español confesó cómo es dentro del vestuario: "Es un capitán con todas las letras. Muy serio, muy maduro y muy equilibrado. Con tanta gente más joven que él, que él es muy joven todavía para el fútbol, aporta esa serenidad, esas tablas, esa entereza que necesita el equipo para equilibrar la juventud de unos y la madurez de otros. Y Mikel en eso es otro gran referente”.

La presión ahora es para Matarazzo

Y viendo todo esto, ahora Matarazzo tendrá una presión extra a la hora de configurar sus alineaciones y decidir sus cambios en la Real Sociedad. Y es que tendrá a todos los españoles rezando para que juegue lo menos posible y llegue en óptimas condiciones para el Mundial de este verano. Y es que las opciones de que España haga un buen papel en tierras americanas pasan por las botas del delantero vasco.

Y con el conjunto donostiarra jugándose su clasificación para Europa, está séptimo y a sólo seis puntos de una posible quinta plaza para la Champions League, habrá que ver si el técnico realista recibe presiones o no para que intente dosificarle.