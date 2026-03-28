El 'diablo' de Osasuna se pone más rojo que nunca: "Me dijo que no tenía nada que demostrar"

El extremo Víctor Muñoz respondió a las mil maravillas a la confianza que el seleccionador nacional depositó en él en esta convocatoria. Ahora, prefiere ir a paso a paso, pero el Mundial está en su cabeza obviamente

Un estreno a la altura de muy pocos. Diez minutos tardó Víctor Muñoz en responder a las expectativas que tenía Luis de la Fuente puestas en él desde que decidió incluirle en la convocatoria. El catalán era uno de los últimos experimentos que quería hacer el seleccionador español y mejor no le ha podido salir, de momento.

El jugador de Osasuna fue el encargado de reemplazar a Lamine Yamal en el 62' cuando el partido iba 2-0 a favor de España y fue el encargado de cerrar el partido en el 72' con un gol con el exterior a pase de Ferran Torres.

Sin duda, un debut de fantasía, tal y como declaró ante los micrófonos de TVE: “Lo piensas, pero no te lo acabas de imaginar. Quiero agradecer al seleccionador (Luis de la Fuente) la oportunidad y a los compañeros, que me lo han puesto muy fácil desde el primer día. Son un grupo increíble, cercano y me lo han puesto muy fácil”.

En este sentido, confesó el mensaje que le dio el seleccionador antes de estrenarse con 'La Roja': “Desde el primer momento, (el seleccionador) me ha dado confianza, me ha dicho que esté tranquilo, que no tenía que demostrar nada, que tenía que jugar como yo sé. Con estos compañeros al lado, todo es muy sencillo. Muy contento y muy agradecido, porque me ha transmitido confianza desde el primer momento y a la hora del debut ayuda mucho”.

Este momento único en su carrera le llega a sus 22 años y reconoce que le está costando digerir todo lo bueno que le está pasando: “Echas la vista atrás y pasa todo muy rápido, no te da tiempo a asimilarlo. Estoy disfrutando del proceso, tanto aquí como en mi club, intentando disfrutar de cada momento y mejorar cada día”.

Y una vez cumplido este sueño de estrenarse con la selección absoluta, reconoce qué ahora tiene en mente otro objetivo mucho más difícil: "Sería todo un sueño jugar el Mundial, pero me centro en el día a día, en trabajar, mejorar, disfrutar de este proceso y, si tiene que llegar, seguro que llega”.

España necesitaba un 'Diablos' como Víctor Muñoz

Velocidad y verticalidad en estado puro. El catalán Víctor Muñoz se ha ganado a pulso con su papel en LaLiga EA Sports en las filas de Osasuna ser uno de los últimos experimentos de Luis de la Fuente para el Mundial 2026 de este verano.

Y si alguien se creía que se iba a poner nervioso, se equivocaba por completo. A la primera que tuvo la enchufó para dentro y le dejó claro a Luis de la Fuente que está preparado para ser uno de los elegidos para el Mundial.

Porque un revulsivo como él puede solucionarle la papeleta al preparador nacional en partidos que se atasquen o que necesiten ser sentenciados a la contra. Y porque siempre es bueno que la máxima estrella, Lamine Yamal, sienta que tiene alguien detrás que le está apretando. Y ante Serbia, Víctor Muñoz supo suplir al barcelonista con creces en el campo.

Rodri apuesta por Víctor Muñoz para el Mundial

Rodri regresó con España ante Serbia después de muchos meses sin ponerse la elástica española por lesión y no dudó en felicitar al debutante Víctor Muñoz tras el buen papel que firmó en La Cerámica: “Un debut soñado. Debutar con gol hay pocos que lo puedan decir. Un chico que recién debuta, con un desparpajo tremendo, con unas características individuales muy buenas, no hay muchos jugadores de ese perfil en el mundo y nos va a aportar muchísimo, seguro”.

Y por si Luis de la Fuente no lo tiene todavía muy claro, el jugador del Manchester City le da dos consejos: “Vamos día a día, no pensamos mucho más allá, tenemos partidos importantes para prepararlo e ir con buenas sensaciones y tenemos que tomarlos como una oportunidad para vernos, entendernos, seguir creciendo y, evidentemente, el entrenador está probando cosas, jugadores, pero está claro que este debe a ser un poco el bloque y la manera de jugar”.