Joan García, por fin, consigue su penúltimo sueño con España

El cancerbero catalán fue el sacrificado ante Serbia y no pudo vestirse de corto. Para el amistoso ante Egipto sí ha conseguido, al menos, un puesto en la convocatoria final. Ahora falta saber si Luis de la Fuente le hará debutar o no en la que ha sido su casa durante toda su vida deportiva

Ha sido convocado casi por petición popular tras el rendimiento que está ofreciendo en el FC Barcelona. La primera vez que Luis de la Fuente ha citado a cuatro porteros para jugar dos amistosos ha sido para incluirle a él. Y una de las grandes incógnitas para el Mundial de este verano seguirá siendo él.

Descartado a última hora para el amistoso ante Serbia, Joan García no se quedará con la miel en los labios de poder vestirse de corto con los colores de la selección española esta vez. El técnico del combinado español ha decidido que ocupe plaza, por ahora, en el banquillo y con el dorsal 18. Sin duda, un pasito más en esa búsqueda de poder debutar con 'La Roja'. Y nadie descarta que el riojano le haga estrenarse en la segunda parte para cumplir su sueño y para verle en acción de cara a la cita mundialista.

Para este segundo y último ensayo, Luis de la Fuente ha prescindido de Unai Simón, por lo que todo apunta a que el cancerbero titular será David Raya, mientras que Álex Remiro y Joan García esperarán en el banquillo de inicio.

Además, para Joan García supone el regreso a Cornellà-El Prat y al RCDE Stadium, donde fue héroe y ahora es villano como se pudo comprobar en el Espanyol-Barcelona de esta temporada.

Tal vez por eso, por ser el estadio donde creció y se consolidó como portero, el preparador nacional ha decidido incluirle en la lista definitiva. Y para todo aquel que intente amargarle dicha cita, Luis de la Fuente ha querido mandarle un mensaje: "Yo espero que dejen la tentación en casa y vengan a animar a la selección. Los jugadores no son de ningún club, son de la selección y están aquí porque son muy buenos. Vamos a disfrutar de un partido histórico, como hace cuatro años. Me encanta jugar en Cataluña. Hace cuatro años el ambiente fue sensacional, uno de los mejores que se ha vivido con la selección, y tengo ganas de vivirlo".

Eso sí, el seleccionador nacional también ha confirmado que en su lista definitiva para el Mundial tiene ya las ideas muy claras: "Tenemos ya una base muy sólida de 22 jugadores. Ante Egipto vamos a sacar un equipo muy competitivo, a los mejores jugadores para intentar ganar. Mañana nos jugamos el primer puesto del ranking FIFA y queremos seguir ganando. Necesitamos estar a la altura de lo que se espera de nosotros".

Ahora queda saber si una de esas cuatro plazas vacantes de las 26 que puede utilizar para el Mundial irá destinada a cubrir ese tercer portero, porque los dos primeros son indiscutibles, salvo lesión.

Todos los dorsales de España contra Egipto: