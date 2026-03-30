Egipto mide su ambición ante España: "Es la mejor Selección del mundo"

La Selección de Egipto, liderada por Omar Marmoush y con la ausencia de Mohamed Salah, se enfrenta a la España de Luis de la Fuente en un amistoso clave rumbo al Mundial 2026. En un partido marcado por la tensión política internacional, el seleccionador egipcio, Hossam Hassan, no ha dudado en elogiar a ‘La Roja’

Hossam Hassan habla en la previa del España - EgiptoIMAGO

El duelo entre España y Egipto no es un simple amistoso. Es una prueba de nivel, un termómetro competitivo y, sobre todo, un escenario que refleja las aspiraciones reales de ambas selecciones de cara al Mundial 2026.

En la previa del encuentro, el seleccionador egipcio, Hossam Hassan, dejó un mensaje claro: respeto máximo, pero sin renunciar a nada.

“Es un honor jugar contra la mejor selección del mundo”, aseguró desde el RCDE Stadium, dejando claro el contexto en el que llega su equipo.

El momento de Egipto antes del gran reto

Egipto aterriza en este partido tras una contundente victoria ante Arabia Saudí, un resultado que ha reforzado la confianza del grupo. Sin embargo, el salto competitivo ahora es enorme.

España representa otro nivel. Un equipo consolidado, con identidad y con jugadores jóvenes que ya dominan el fútbol europeo, y que llega tras vencer a Serbia con gran soltura.

Aun así, Hassan insiste en que este tipo de partidos son necesarios. No solo para competir, sino para crecer. “Será una gran experiencia para nosotros”, explicó, consciente de que el Mundial exigirá enfrentarse a rivales de este calibre.

España, referencia mundial

El técnico egipcio no escatimó en elogios hacia el combinado español. Destacó su estilo, su dominio del juego y su capacidad para marcar diferencias.

En especial, puso el foco en nombres propios como Lamine Yamal, Rodri Hernández o Pedri, a quienes considera entre los mejores del mundo en sus respectivas posiciones.

“Es una Selección con mucho futuro”, señaló, subrayando la juventud y el talento de una generación que ya compite al máximo nivel.

Sin Salah, pero con ambición

Uno de los grandes condicionantes para Egipto será la ausencia de Mohamed Salah, su gran estrella. Sin embargo, Hassan quiso quitar peso a esta baja.

El seleccionador destacó la importancia de jugadores como Omar Marmoush, al que ve con potencial para convertirse en una figura de primer nivel internacional.

“Egipto es más que Salah”, afirmó, reivindicando el talento colectivo del equipo.

Un partido con más significado del que parece

El encuentro, además, llega marcado por un contexto especial. Inicialmente previsto para disputarse en Qatar, tuvo que ser trasladado debido a la situación en Oriente Medio.

Este factor añade una capa más de complejidad a la preparación del equipo egipcio, que ha tenido que adaptarse a cambios logísticos y largos desplazamientos en pocos días. Aun así, el objetivo sigue siendo el mismo: competir y medir su nivel real.

Un aviso antes del Mundial

Egipto no se esconde. Sabe que no parte como favorita, pero tampoco quiere ser un simple espectador.

Hassan recordó que su Selección ya ha competido históricamente ante grandes potencias, evocando el recuerdo del Mundial de 1990, donde lograron plantar cara a la Holanda de Gullit y Van Basten.