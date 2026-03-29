Zubimendi abandona la Selección española por unas molestias en la rodilla derecha

Martín Zubimendi ha tenido que abandonar la concentración con la Selección española. El centrocampista sufre unas molestias en su rodilla derecha y genera un contratiempo para Luis de la Fuente, quién ya busca sustituto

Malas noticias para la Selección española. Martín Zubimendi ha tenido que abandonar la concentración tras presentar molestias en su rodilla derecha, lo que obliga a Luis de la Fuente a reajustar su planificación de cara al amistoso ante Egipto.

La decisión, tomada por precaución tras la evaluación de los servicios médicos, deja fuera a uno de los jugadores más importantes del centro del campo español. Su ausencia no solo afecta al próximo partido, sino también a la estructura del equipo, que deberá buscar un sustituto en pocas horas.

Zubimendi se había consolidado como una pieza clave dentro del esquema de De la Fuente. Tras la prolongada ausencia de Rodri, el centrocampista del Arsenal había asumido galones dentro de ‘La Roja’, contando con minutos en la victoria frente a Serbia.

Una baja que llega en el peor momento

La salida de Zubimendi se produce durante el último parón previo al Mundial de 2026, con la Selección utilizando estos partidos como preparación directa para la cita mundialista. Cada minuto es clave para consolidar automatismos y probar variantes, por lo que perder a uno de los pilares supone un contratiempo importante.

Además, el centrocampista llegaba en buen momento de forma, lo que aumenta el impacto de su ausencia en la planificación del cuerpo técnico.

Desde la federación han insistido en que la decisión responde únicamente a criterios médicos y de prevención, evitando cualquier riesgo mayor en una fase decisiva de la temporada, cuando el Arsenal prepara los cuartos de final de la Champions League ante el Sporting de Lisboa.

De la Fuente, obligado a reaccionar

El seleccionador español trabaja ahora contra el reloj para decidir quién ocupará su lugar. Aunque todavía no se ha anunciado un sustituto, se espera que la convocatoria se complete en las próximas horas.

La elección no será sencilla. El perfil de Zubimendi no es fácil de replicar y cualquier alternativa implicará ajustar el sistema o modificar ciertos roles dentro del equipo.

Además, la cercanía al próximo amistoso, programado para el martes a las 21.00 horas, deja tan solo 48 horas de margen al nuevo convocado para entrar en la dinámica del equipo y poder competir ante Egipto.

La posibilidad de no buscar reemplazo

Es tal la rapidez con la que se ha de actuar por parte del cuerpo técnico de la Selección española, que existe la posibilidad de no llamar a un jugador como sustituto.

La actual convocatoria cuenta con 27 jugadores, uno más de lo permitido durante el Mundial, donde se incluyen 4 guardametas. Para el partido ante Serbia, Luis de la Fuente optó por dejar fuera a Joan García, pudiendo incluir en la lista para Egipto a todos sus jugadores sin necesidad de llamar a alguien nuevo.

Las próximas horas decidirán el camino a seguir por el cuerpo técnico, que no deberá de tardar en dar una respuesta.