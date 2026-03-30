El momento de España antes del Mundial: De la Fuente lanza un aviso claro

Luis de la Fuente, analizó el España - Egipto en un contexto marcado por el Mundial 2026. El seleccionador español habló del debate en la portería, el crecimiento de Lamine Yamal y la presión por mantener el liderato del ranking FIFA, en un partido que ya considera mucho más que un amistoso

La Selección española encara su último ensayo antes del verano con una idea muy clara: esto ya no es una fase de pruebas, es el inicio real del camino hacia el Mundial 2026. Así lo dejó claro Luis de la Fuente en la previa del duelo ante Egipto, donde España se juega algo más que un resultado.

El técnico no quiso disfrazar la importancia del encuentro. España llega tras el 3-0 ante Serbia, pero el mensaje ahora es distinto: hay puestos en juego, decisiones por tomar y una lista del Mundial que empieza a definirse.

Un equipo que ya piensa en el Mundial

De la Fuente fue contundente: España ya está “jugando el Mundial”. El técnico entiende que el proceso de preparación ha entrado en su fase decisiva y que cada partido debe afrontarse como si hubiera puntos en juego.

El grupo, según explicó, está prácticamente definido. Entre 20 y 22 jugadores parecen tener el billete encaminado, aunque dejó abierta la puerta a posibles cambios en función del rendimiento y, sobre todo, de las lesiones.

El debate en la portería sigue abierto

Uno de los focos principales volvió a estar en la portería. De la Fuente confirmó que tiene tomada la decisión sobre quién jugará ante Egipto, pero no quiso desvelarla: “El portero que juegue mañana de inicio, lo sabrán mañana”.

Más allá del nombre, lo importante es el mensaje: el puesto no está completamente cerrado. Incluso dejó caer que no descarta cambios durante el partido si el contexto lo exige.

España cuenta con varias opciones de nivel gracias a Unai Simón, Joan García, David Raya y Álex Remiro, y el seleccionador quiere mantener la competitividad interna hasta el último momento.

Lamine Yamal y una generación que crece

Otro de los nombres propios fue Lamine Yamal. De la Fuente destacó su evolución y dejó una frase significativa: todavía no es tan bueno como será en unos años.

El técnico subrayó su crecimiento, su impacto en el equipo y su capacidad para atraer la atención del juego, pero también insistió en que su margen de mejora sigue siendo enorme. “Muchísimo mejor futbolista de lo que era hace dos años, pero todavía no tan bueno de lo que va a ser dentro de otros dos”, analizó.

Junto a él, España sigue consolidando una generación joven que ya compite al máximo nivel y que ilusiona de cara al futuro.

Rotaciones, pero con un objetivo claro

Aunque habrá cambios en el once, De la Fuente dejó claro que no se trata de un experimento. El objetivo es ganar.

El técnico quiere “refrescar” al equipo, pero sin perder competitividad. España busca mantener su nivel, su identidad y, además, proteger su posición en el ranking mundial.

Un mensaje directo a la afición

El seleccionador también aprovechó para enviar un mensaje claro de cara al ambiente en el estadio. Pidió apoyo total a los jugadores, independientemente de su club de origen.

“Aquí no son del Barça, del Madrid o del Atlético. Son de la Selección”, insistió, en referencia a posibles reacciones de la grada del RCDE Stadium con Joan García, tras los episodios vividos en LaLiga.

Un punto de inflexión antes del verano

El partido ante Egipto no definirá la lista del Mundial, pero sí marcará tendencias. Jugadores que sumen, que compitan y que respondan en este contexto pueden ganar enteros.

España llega en un momento de confianza, pero también de exigencia máxima. El mensaje de De la Fuente no deja lugar a dudas: el margen de error se reduce cuando el Mundial se acerca.