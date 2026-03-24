Los irónicos dardos del Atlético de Madrid a los árbitros por la polémica del derbi ante el Real Madrid: "Nos surge una duda"

El club colchonero anunció a través de sus redes sociales que esperaba las explicaciones del CTA en el programa 'Tiempo de Revisión' sobre el posible penalti de Carvajal sobre Marcos Llorente. Sin embargo, dicha jugada no ha sido elegida, pidiendo desd el Metropolitano que se aclaren además otras faltas

En el Atlético de Madrid aún escuece lo sucedido en el derbi del pasado domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, que vino cargado de polémica. Arbeloa se quejó por la roja directa que vio Fede Valverde por una entrada sobre Álex Baena, recibiendo de manera cuanto menos llamativa las explicaciones de Munuera Montero. Pero en las filas rojiblancas se sintieron gravemente perjudicados por otras dos acciones concretas, más allá de la diferencia de criterio a la hora de señalar faltas y mostrar tarjetas o el hecho de que el andaluz pitase antes del tiempo añadido, con el balón en poder de los colchoneros.

Las jugadas polémicas del derbi

Pese a todo, Diego Simeone prefirió no cargar contra el colegiado andaluz, aunque algunos expertos arbitrales han cuestionado el dudoso penalti de Hancko sobre Brahim, que permitió el empate a uno de los blancos tras el descanso, y otra posible pena máxima no pitada por un empujón de Rüdiger sobre Lookman. Pero las mayores quejas en las filas colchoneras llegaron por una entrada en el área de Carvajal sobre Marcos Llorente tras el disparo del jugador rojiblanco, que dio con la cabeza en el césped y no pudo acudir al rechace.

Las quejas de Marcos Llorente y Cardoso

"Yo ni siquiera me di cuenta, porque yo tiré y me vino un tren por delante, no sabía quién había sido, no sabía nada. Somos conscientes de que también para el árbitro es muy difícil, pero creo que para eso está el VAR para ayudar en esas situaciones y si vieron que no había nada... No tiene sentido que el delantero en esta situación tire y se acerque uno y le pegue una patada. Como ya ha tirado, pues no pasa nada, ¿no?", aseguró al respecto el propio Marcos Llorente.

También Johnny Cardoso mostró su malestar tras acabar el encuentro. "Es un penalti clarísimo", afirmó el centrocampista estadounidense. Y tras todas esas declaraciones, ha sido el propio club madrileño el que ha tomado el testigo, lanzando a través de sus redes sociales un mensaje cargado de ironía para pedir explicaciones públicas al Comité Técnico de Árbitros sobre dicha jugada.

Sin respuesta por parte del CTA: solo ha revisado la expulsión de Valverde

"Esperando el programa 26 de Tiempo de revisión de @RFEF y @CTARFEF", apuntó en su cuenta de X el Atlético de Madrid, junto a un símbolo de palomitas y la imagen de la acción en la que Carvajal impacta con Marcos Llorente. Sin embargo, el espacio que cada jornada comenta Marta Frías, portavoz del CTA, para analizar las jugadas más polémicas del fin de semana no ha tenido entre las elegidas el posible penalti del lateral madridista.

Dicho programa solo ha recogido una acción del derbi madrileño y ha sido la patada de Valverde a Baena, dando por válida la decisión de Munuera Montero y del VAR de expulsar al jugador madridista. Pero esto solo ha hecho que desde el Metropolitano lancen otro 'palo' con guasa al organismo arbitral, aunque quien seleccionan dichas acciones es un comité de asesores formado por los entrenadores José Luis Oltra, José Ramón Sandoval y José Luis Sánchez Vera, así como el ex futbolista Fernando Morientes.

Más 'dardos' rojiblancos por la diferencia de criterio en las faltas

"Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada, nos surge una duda: ¿Cómo se puede acabar un derbi con solo dos faltas? Os lo detallamos en nuestro ‘Tiempo de Revisión’", se puede leer en el mensaje publicado por la entidad colchonera, que lo ilustra con una singular señal de peligro: "Maquinaria en funcionamiento".

Junto a ello, las redes sociales del Atlético han compartido las imágenes en las que Valverde le da una patada a Griezmann sin que el colegiado sancionase nada. "Sigan, sigan. No es falta", se indica al respecto de nuevo de forma irónica, como el comentario que acompaña al momento en el que sí se pita falta de Johnny Cardoso y se ve claramente cómo toca el balón: "Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saquen de dudas. ¡Gracias por su colaboración! (Está claro que nosotros no sabemos hacerlo)". Está claro que el derbi se sigue jugando, ahora en las redes.