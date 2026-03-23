Las quejas de Marcos Llorente por el posible penalti de Carvajal: “Me vino un tren por delante”

El jugador del Atlético de Madrid cree que "no tiene sentido que el delantero en esta situación tire y se acerque uno y le pegue una patada", en alusión a la entrada del jugador del Real Madrid que reclamó como pena máxima

El derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que cayó de lado blanco por 3-2, dejó grandes dosis de polémica por el arbitraje de Munuera Montero. Arbeloa se quejó por la roja directa que vio Fede Valverde por una entrada sobre Álex Baena. Pero en las filas rojiblancos se sintieron gravemente perjudicados por otras dos acciones concretas, más allá de la diferencia de criterio a la hora de señalar faltas y mostrar tarjetas o el hecho de que pitase antes del tiempo añadido con el balón en poder de los colchoneros, pese a lo cual Diego Simeone prefirió no cargar contra el colegiado andaluz.

La opinión de los expertos sobre el 1-1: "No es penalti"

Tras acabar el primer tiempo con 0-1 merced al gol de Lookman, el empate del conjunto madridista al inicio de la segunda mitad llegó tras un dudoso penalti de Hancko sobre Brahim que para Iturralde González no debió pitarse. “De primeras parece justito, por zancadilla. Pero en la última imagen cenital se ve que no es penalti. Hancko llega mucho antes a poner la pierna y luego Brahim da un paso hacia adelante y es Brahim quien golpea a Hancko. El VAR no va a entrar a corregirle, pero si pitas este penalti, tienes que pitar el derribo de Carvajal a Lookman en el minuto 8 por temerario”, explicó el ex árbitro internacional en la Cadena Ser.

Marcos Llorente, resignado: "No merece la pena opinar"

Pero antes de dicha jugada, el Atlético de Madrid también reclamó una pena máxima por una entrada de Carvajal sobre Marcos Llorente tras el disparo del jugador rojiblanco, que dio con la cabeza en el césped y no pudo acudir al rechace. Pese a ello, el internacional cree que "no merece la pena opinar" sobre la polémica arbitral del derbi y afirmó que "no" les "queda otra que respetar lo que se diga porque luego encima protestas y te llevas la amarilla", según puso de manifiesto este lunes en un acto benéfico en Boadilla del Monte.

Apunta directamente al VAR

"Yo ni siquiera me di cuenta, porque yo tiré y me vino un tren por delante, no sabía quién había sido, no sabía nada. Al final, si desde el VAR tampoco le ayudan, sí que es verdad que las cosas pasan muy rápido", apuntó el centrocampista, que se perderá además el partido de la próxima jornada contra el Barcelona por sanción, al ver su quinta cartulina amarilla.

"Somos conscientes de que también para el árbitro es muy difícil, pero creo que para eso está el VAR para ayudar en esas situaciones y si vieron que no había nada...", recalcó el colchonero, que afirmó haber visto las imágenes después del partido y dijo que "no tiene sentido que el delantero en esta situación tire y se acerque uno y le pegue una patada. Como ya ha tirado, pues no pasa nada, ¿no?".

Llorente respondió así a las preguntas sobre el derbi de este pasado domingo en un torneo benéfico de golf y pádel para apoyar la labor de la Fundación Xana, creada en memoria de la hija de Luis Enrique, y reconoció que "siempre es importante aportar un granito de oro para ayudar a todas estas enfermedades".

El duro calendario y su presencia en la selección española

Por otro lado, respecto al apretado calendario de partidos que tienen por delante, se mostró crítico una vez más. "Nosotros al final somos un producto, está claro y el que no aguante que se salga, ahora no me puedo quejar porque sé qué es lo que hay, esa es la dirección que lleva el fútbol", destacó, aludiendo también a su convocatoria para los dos amistosos que disputará la selección española, frente a Serbia y Egipto. Al respecto, afirmó que está "con el cambio de chip" y "con muchas ganas de trabajar con los compañeros".