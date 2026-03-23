El acta de Munuera Montero apunta los partidos de sanción que puede recibir Fede Valverde por su acción con Álex Baena

La explicación del colegiado del derbi madrileño, afirmando que la tarjeta roja fue debida por "dar una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado", podría provocar que el jugador del Real Madrid reciba dos partidos de castigo

El Real Madrid salió victorioso de su enfrentamiento ante el Atlético de Madrid en el Bernabéu, en el encuentro que cerró la jornada 29 de LaLiga EA Sports. Una gran actuación de Vinicius, que firmó un doblete, llevó a los de Arbeloa al triunfo y a seguir presionando al Barcelona en la clasificación. Sin embargo, el partido entre merengues y colchoneros tuvo polémica, como la tarjeta roja directa que vio Fede Valverde en el minuto 77 por una acción con Álex Baena. En este sentido, el acta de Munuera Montero apunta a que el uruguayo recibirá dos partidos de sanción.

Una de cal y otra de arena para Fede Valverde

Fede Valverde volvió a ser importante en una gran cita del Real Madrid. El uruguayo, como era de esperar, salió de titular en el encuentro contra el Atlético de Madrid. En este sentido, el jugador de 27 años tuvo la oportunidad de abrir el marcador tras una jugada personal por banda derecha, pero el balón se estrelló en el palo de la portería de Musso. De esta manera, fue el conjunto de Simeone el que se terminaría adelantando en el partido, gracias al gol de Lookman. No obstante, los de Arbeloa reaccionaron en el comienzo de la segunda parte y firmaron dos tantos en apenas tres minutos, uno de ellos, del internacional con Uruguay, que confió a la hora de presionar, 'le robó' un balón a Giménez y definió para poner el 2-1 momentáneamente en el Bernabéu. La tensión del derbi madrileño provocó que los visitantes registrasen hasta 15 faltas y viendo cuatro tarjetas amarillas, a Johnny Cardoso, Rugeeri, Hancko y Marcos Llorente. Sin embargo, una de las jugadas polémicas fue la expulsión a Fede Valverde en el 77'.

En este sentido, Fede Valverde fue expulsado por una entrada sobre Álex Baena, en su intento de quitarle el balón al jugador del Atlético de Madrid. De esta manera, Munuera Montero no tuvo dudas en mostrarle la tarjeta roja al futbolista uruguayo. Además, el propio colegiado del encuentro, tal y como captaron las cámaras de Movistar+, le explicó a Álvaro Arbeloa el motivo de la decisión tomada: "Va por detrás, no juega balón y la única intención que tiene es derribarlo con fuerza excesiva". Tras ello, el árbitro andaluz detalló en el acta la acción que tuvo al jugador del Real Madrid en el foco: "En el minuto 77 el jugador (8) VALVERDE DIPETTA, FEDERICO SANTIAGO fue expulsado por el siguiente motivo: Por dar una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva".

Los partidos de sanción que puede recibir Fede Valverde por su expulsión ante el Atlético de Madrid

De esta manera, el hecho de que Munuera Montero apunte en el acta arbitral los siguientes términos, "sin estar a distancia de ser jugado", puede provocar que Fede Valverde reciba una sanción de dos partidos, como ha explicado el Diario Marca. En este sentido, el artículo 130 de violencia en el juego anticipa el posible castigo del uruguayo: "Producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, siempre que la acción origine riesgo, pero no se produzcan consecuencias dañosas o lesivas, se sancionará con suspensión de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un mes".

Por ello, el futbolista del Real Madrid se perdería la visita al Mallorca en Son Moix en la próxima jornada de LaLiga EA Sports, una vez acabado el presente ya parón de selecciones. Además, Fede Valverde sería baja en la convocatoria de Arbeloa para recibir al Girona en el Bernabéu. Por ello, a falta de la resolución del Comité de Competición, volvería para la disputa de la eliminatoria contra el Bayern de Munich en cuartos de final de la UEFA Champions League. Sin embargo, el medio anteriormente citado apunta que el club blanco recurirrá el castigo que recibe el centrocampista de 27 años, con el objetivo de reducir el mismo o quitarle la tarjeta toja.