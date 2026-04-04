El Athletic toma una decisión para que Selton no se estanque

El joven centrocampista hispano-brasileño ha regresado a la disciplina del Bilbao Athletic ante la recuperado de efectivos en la primera plantilla, suponiendo así un refuerzo de lujo para buscar el ascenso en Primera RFEF

El Athletic Club ha visto aliviada su nómina de bajas de cara a la recta final de una irregular temporada en la que buscará volver a Europa. Ernesto Valverde ya cuenta al fin con Nico Williams, con buenas sensaciones para reaparecer este domingo ante el Getafe. Además, regresan a la lista Maroan Sannadi y Unai Egiluz, ya restablecidos de las lesiones que le han mantenido varios meses en el dique seco, así como Yeray, una vez cumplida su sanción por dopaje.

Pese a que siguen en la enfermería Beñat Prados y Aitor Paredes, sumándose a última hora Gorosabel por unas molestias en la cadera, el 'Txingurri' tiene más alternativas donde elegir. Una buena noticia que afecta a su vez al joven Selton Sánchez, cuya irrupción en el primer equipo había sido una de las más gratas noticias de una campaña un tanto decepcionante hasta la fecha.

El hispano-brasileño acaparó multitud de elogios en sus primeras apariciones como profesional. "Tiene mucho desparpajo y calidad técnica. Es un jugador diferente a lo que tenemos", aseguraba el técnico rojiblanco sobre la perla de Lezama poco después de hacerlo debutar el pasado mes de noviembre.

Los números de Selton Sánchez en el Athletic

En menos de un mes, el centrocampista pasó de brillar en la Youth League con el Juvenil a estrenarse ante el Newcastle en la Champions a comienzos de noviembre. Días después era titular frente al Oviedo en LaLiga, condición de la que no volvió a gozar hasta hace tres jornadas frente al Barcelona, quedándose ya sin minutos en los dos últimos encuentros.

En total, el de Durango ha participado en 13 encuentros entre todas las competiciones, en los que sumado 403 minutos y ha firmado una asistencia. Pero en el Athletic entienden ahora que lo mejor para su progresión, a sus 19 años, es que cuente con más continuidad, motivo por el que ha cedido que baje de nuevo al filial.

No juega con el filial desde octubre

Selton comenzó el curso con el Basconia en Segunda RFEF, con el que jugó cuatro partidos, y solo estuvo a las órdenes de Jokin Aranbarri en el Bilbao Athletic en dos envites, el último de ellos a finales de octubre. Desde entonces su sitio ha estado en la primera plantilla. Pero este pasado viernes, tras regresar de su periplo con la selección española sub 19, con la que participó en el choque ante Finlandia, se ejercitó ya con el que será en principio su nuevo equipo en estos meses.

La explicación de Ernesto Valverde

El propio Ernesto Valverde justificó esta decisión que se ha tomado de forma consensuada en el seno del club, dejando claro que no significa un paso atrás, pues seguirá muy pendiente de sus evoluciones, aunque entiende que lo mejor es que pueda disfrutar del protagonismo que no puede tener en el primer equipo

"Es por él. En cualquier momento le podemos volver a utilizar y ya tenemos más gente disponible. Le tenemos muy en cuenta, pero con los que tenemos y la edad que tiene el debe participar con el Bilbao Athletic", explicó el preparador cacereño en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana domingo frente al Getafe.

Titular ante el Talavera

De este modo, Selton ha partido como titular este sábado en el choque ante el Talavera en casa, suponiendo así un refuerzo de lujo para un equipo que lucha por los puestos de promoción de ascenso en Primera RFEF, del que se encuentra a dos puntos de distancia a falta de ocho jornadas.