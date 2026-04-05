Bordalás, tras tumbar al Athletic: "Lo que está haciendo este equipo es una auténtica barbaridad"

El Getafe CF sigue sorprendiendo en LaLiga tras imponerse al Athletic Club en el Coliseum y acercarse a los puestos europeos. José Bordalás analizó el momento de su equipo tras una nueva victoria de prestigio, destacando el compromiso del grupo y el mérito de competir contra rivales superiores

El técnico del Getafe, José Bordalás, compareció tras la victoria por 2-0 ante el Athletic con un discurso cargado de orgullo hacia sus jugadores. En su primera valoración, no dudó en poner en contexto lo que está logrando el equipo: “Lo que está haciendo este equipo es una auténtica barbaridad”.

Un equipo que ha cambiado la temporada

Bordalás insistió en que el rendimiento actual no era esperado hace meses. El técnico recordó las dificultades atravesadas durante gran parte del curso y el cambio radical que ha experimentado el equipo.

“Resultados buenísimos, inesperados, increíbles contra equipos de un nivel enorme”, explicó, subrayando que el mérito es aún mayor teniendo en cuenta el inicio de la temporada.

El entrenador quiso destacar el compromiso del vestuario como la clave del crecimiento: “Están compitiendo al máximo, con un compromiso brutal”. Una idea que repitió en varias ocasiones durante su intervención.

Europa no entra en los planes

Pese a la euforia generada por los últimos resultados, Bordalás fue claro al frenar cualquier discurso sobre objetivos mayores. El técnico insistió en que el equipo no mira la clasificación.

“Nuestro objetivo es ir partido a partido”, afirmó, dejando claro que el Getafe no quiere desviarse de su hoja de ruta pese a acercarse a los puestos europeos.

El entrenador recordó además experiencias pasadas para evitar cualquier relajación, poniendo como ejemplo la temporada anterior, cuando el equipo pasó de una situación cómoda a sufrir hasta el final.

El impacto de los fichajes y el crecimiento del equipo

Uno de los aspectos que explicó el buen momento del Getafe es el rendimiento de los refuerzos invernales, especialmente Martín Satriano y Luis Vázquez, ambos goleadores en la tarde.

Bordalás valoró muy positivamente su adaptación. “Han llegado con un grandísimo compromiso y una ilusión enorme”, destacando también el papel del grupo para facilitar su integración.

Además, el técnico puso en valor el trabajo colectivo, señalando que el éxito no es individual, sino del conjunto de la plantilla.

Un bloque sólido que no concede

El entrenador también destacó el crecimiento defensivo del equipo como uno de los pilares de este momento. El hecho de que el Athletic no realizara tiros a puerta fue, para él, una prueba clara del nivel del equipo.

“Que no te tire el Athletic entre los tres palos dice mucho del trabajo de este equipo”, aseguró, destacando el equilibrio alcanzado en las últimas jornadas.

Un mensaje de ambición, pero con los pies en el suelo

Aunque evita hablar de objetivos a largo plazo, Bordalás dejó claro que la ambición sigue siendo máxima dentro del vestuario. El técnico recordó que su mentalidad siempre es competir para ganar.

“Nuestro objetivo tiene que ser ambicioso, en ganar y conseguir puntos”, afirmó, aunque insistiendo en la importancia de centrarse únicamente en el siguiente partido.

El Getafe vive uno de sus mejores momentos de la temporada y, con victorias ante rivales directos, se ha metido de lleno en la pelea por Europa. Aun así, Bordalás lo tiene claro: disfrutar del presente sin perder el foco será clave para mantener esta dinámica.