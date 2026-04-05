Satriano confirma frente al Athletic su gran momento de forma en el Getafe

El delantero uruguayo logró un gol y asistencia ante el equipo de Ernesto Valverde, que dio la victoria a los de Bordalás y vuelve a dar la razón a su fichaje definitivo por el conjunto azulón, que le firmó hasta 2030

El Getafe logró tres puntos del encuentro ante el Athletic Club en El Coliseum. Los de Bordalás mostraron una gran versión frente a los de Ernesto Valverde que les permitió volver a lograr la victoria. Sin embargo, una de las causas del triunfo fue Martín Satriano.

El delantero uruguayo ha caído de pie en el conjunto azulón, que lo firmó hasta 2030 y está siendo uno de los jugadores más destacados de la plantilla desde su llegada en el mercado de fichajes de enero. De esta manera, el futbolista de 25 años confirma su gran momento de forma actualmente.

Bordalás transmite su felicidad con Satriano y Luis Vázquez

De esta manera, Bordalás alabó la dupla que forma Satriano junto con Luis Vázquez: "Estamos muy contentos de ambos, de todos los jugadores que llegaron en el mercado invernal, porque han llegado con un grandísimo compromiso, con una ilusión enorme y, bueno, para los delanteros, como sabéis, el premio del gol, eso les da confianza, les motiva, pero el compromiso de toda la plantilla es enorme".

Además, Bordalás destacó que "es verdad que los que están les han ayudado mucho a integrarse pronto y a entender cuál es la política del club, lo que el equipo necesitaba de ellos y, la verdad, es que estamos muy contentos y muy satisfechos". Por su parte, el técnico del Getafe cumplió su primer partido de sanción, de los dos que recibió en el encuentro ante el Espanyol, por lo que tampoco podrá estar en el banquillo del Ciutat de Valencia para el choque ante el Levante.

Satriano, con el "partido a partido" en el Getafe

Por su parte, Satriano habló, tras la victoria ante el Getafe, para compartir sus sensaciones en un partido dónde logró un gol y una asistencia: "Siempre dije que partido a partido. Ahora, estando más cerca, obviamente se mira eso. Hay que tener ambición, pero creo que tenemos que ir de la misma forma. Partido a partido y al final se verá".

Satriano cierra una semana que comenzó con el comunicado oficial del Getafe informando que el delantero uruguayo firmó hasta 2030. "Estoy muy feliz por estar aquí. Ahora que estoy aquí tengo que trabajar más y tratar de dar todo hasta cuando termine, hasta 2030". Tras ello, el delantero uruguayo afronta ocho partidos de LaLiga EA Sports en los que el equipo de Bordalás podría alcanzar puestos de Conference League o incluso de Europa League.

El Getafe, ante el sueño de clasificarse a Europa

Tras la victoria ante el Athletic Club, el Getafe se posiciona a tres puntos de Europa, que lo marca el Celta de Vigo, en puestos de Conference League. Por ello, Bordalás habló del sueño de poder alcanzar estas posiciones al término de la temporada: "Nuestro objetivo es ir partido a partido, pensar en el siguiente y disfrutar del momento porque, como dije, hemos sufrido mucho".

El Getafe tendrá que afrontar encuentros de alto nivel y lograr los puntos necesarios si quiere clasificarse a puestos europeos. En este sentido, los de Bordalás, de aquí a final de temporada, se verá las caras con el Levante, Real Sociedad, Barcelona, Rayo Vallecano, Oviedo, Mallorca, Elche y Osasuna.