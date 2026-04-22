Los Bulls, obligados a competir con Bucks y Pelicans por culpa de Billy Donovan

El entrenador desoye los deseos de la franquicia de Illinois, la cual había subrayado que deseaba seguir contando con él de cara al próximo proyecto

Han empezado los playoffs hace días, pero para muchos equipos de la NBA el curso está tan acabado como para llevar bastante tiempo preparando el futuro. Justo es ese el escenario en el que los Chicago Bulls parecían meterse por cuenta propia; sin embargo, ahora toma un cariz aún más urgente tras la decisión de Billy Donovan, quien pese a escuchar de voz del presidente de la entidad, Michael Reinsdorf, pidiendo su continuidad, ha decidido irse.

El que ha sido preparador de la franquicia de Illinois desde hace un lustro ha preferido marchar en este momento. Le quedaba un año de contrato, pero ha optado por dejarlo ahora que la franquicia va a iniciar un camino prácticamente desde cero. Así adelantaba su postura hace unos días.

"Simplemente no hay que darle demasiada importancia. Creo que Michael estaba expresando su opinión sobre mí, pero también entiendo que, como dije, todos deben velar en este momento por lo mejor para los Bulls. Me encanta estar aquí. Me ha encantado en el aspecto relacional con los compañeros, y no solo con Jerry y Michael, sino también con el resto de empleados en el edificio. Ha sido un ambiente de trabajo fantástico y lo disfruto. Pero estamos en esta situación porque, la verdad, no hemos ganado mucho…", explicaba.

Para los Bulls es un problema añadido. Inmersos ya en la búsqueda de un nuevo general manager tras el despido de Arturas Karnisovas, ahora se ve abocado además a competir contra Milwaukee Bucks y New Orleans Pelicans, otros dos equipos que trabajan para encontrar a su nuevo head coach.

La reunión definitiva para el adiós de Billy Donovan

Billy Donovan no ha toma tal determinación a la ligera. Pese a que siempre ha tenido dudas respecto a si debía dar su etapa al frente del vestuario por terminada o no, ha esperado a final de campaña para reunirse con la propiedad y decidir su destino.

Tras hablar con el mencionado Reinsford, Donovan ha entendido que lo correcto era proporcionar al equipo una ruptura limpia, permitiendo además que el nuevo ejecutivo aterrice sin atadura alguna y teniendo total libertad para contratar un nuevo entrenador.

Unos Bulls sin rumbo aparente

Chicago fue capaz de romper con el proyecto que formaron con Zach LaVine y DeMar DeRozan como piezas esenciales, pero a partir de ahí no han logrado crecer lo más mínimo. Hay jugadores como Josh Giddey o Matas Buzelis que apuntan a ser importantes en el futuro, pero es solo un pequeño matiz dentro de lo mucho que necesitan para revivir un pasado glorioso y que solo con Derrick Rose tuvo oportunidad de volver.