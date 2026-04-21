Jordi Fernández renueva con Brooklyn y ya espera el aterrizaje de los nuevos españoles

Pese a las críticas vertidas sobre la temporada desarrollada por los Brooklyn Nets, la organización neoyorquina no ha dudado a la hora de poner sobre la mesa una extensión multianual ya firmada por el técnico catalán.

Hubo un tiempo en el que la NBA hablaba español. No nos referimos solo a ver a Pau Gasol y Marc Gasol como campeones o realizando el salto inicial de un All-Star, sino una larguísima lista de jugadores que jugaban en la competición estadounidense y que eran la base de la Selección Española. Como es normal, la vida son ciclos y ese momento pasó, pero ahora, con Jordi Fernández a la cabeza haciendo historia en los banquillos, estamos ante una nueva ola de aterrizajes que hablan a las claras de la buena salud que tiene el baloncesto patrio.

Empezando por el entrenador catalán, tenemos que este lleva dos años dirigiendo a los Brooklyn Nets con más sombras que luces, y ya no porque hayan caído muchas derrotas –62 en la temporada 2025-26–, sino porque desde la propia gerencia se ha querido tomar el camino de una reconstrucción que no otorga brillo alguno al trabajo de Jordi Fernández. En todo caso, desde la propia franquicia tienen claro que no le han puesto en una posición cómoda, por lo que la respuesta a las críticas ha sido firmarle una extensión multianual que ya es oficial. Así lo explica Sean Marks, general manager del equipo.

"Jordi es un líder extraordinario que, junto a su cuerpo técnico, ha dejado su sello en esta franquicia desde el momento en que llegó a Brooklyn. En sus dos primeras temporadas, Jordi ha construido una base sólida basada en el desarrollo de los jugadores, el espíritu competitivo y una comunicación honesta, aspectos que han sido asumidos por toda la plantilla", señala el ejecutivo.

Jordi Fernández, una apuesta firme para el futuro

El nuevo contrato deja claro que los Nets podrían haber cambiado perfectamente de entrenador, pero que por contra han puesto en una balanza todo lo hecho por el técnico de Badalona, dando como resultado confiar en él con firmeza de cara a los próximos años.

"La energía y la pasión que todo el cuerpo técnico aporta incansablemente a nuestros jugadores se refleja en toda la organización, y estamos encantados de que este grupo siga liderando la franquicia en el futuro", subraya Marks, quien por supuesto ha contado con el gran deseo de Fernández para seguir adelante.

Aday Mara, Baba Miller... Los españoles que llegarán en el draft

El salto de Jordi Fernández a los banquillos ha sido el más grande que se ha dado en el baloncesto español desde hace mucho tiempo; sin embargo, ese no ha estado acompañado de la proliferación de jugadores, ya que Santi Aldama es el único establecido en Memphis Grizzlies, mientras que Hugo González apenas está comenzando su carrera con Boston Celtics. Justo por ello es tan importante el draft de 2026, uno en el que Aday Mara podría estar entre los 10 primeros puestos, Baba Miller en primera ronda y Sergio de Larrea con su lugar asegurado en los albores de la segunda.

No sabemos qué deparará el destino a los mencionados, pero sí que cuando lleguen lo harán a una NBA en la que Jordi Fernández seguirá haciendo historia.